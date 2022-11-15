Ситуація стала критичною: в Офісі президента повідомили про наслідки масованого удару

У Києві ситуація дуже важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.
Вдень 15 листопада російські військові завдали масованої ракетної атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Як заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, через ці влучання ситуація з енергосистемою є критичною.
"Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична", - йдеться в повідомленні.
За його словами, найбільше влучень зафіксовано в центрі і на півночі країни. Також у Києві ситуація дуже важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.
"Укренерго" змушені почати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні", - додав Тимошенко.
Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень поки не діють. Людей закликають споживати електроенергію помірно.
Що говорить президент Зеленський про ракетну атаку
Атака на Київ і всю Україну
Російські окупанти потрапили по двох житлових будинків у Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.
"У Печерському районі попадання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки", - заявив мер Києва Віталій Кличко.
Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку в Печерському районі.
Крім того, удари були зафіксовані у Харкові, Рівному, Львові, Житомирі, Хмельницькому.
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