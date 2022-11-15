Ситуація стала критичною: в Офісі президента повідомили про наслідки масованого удару

Електроенергія / pixabay.com

Вдень 15 листопада російські військові завдали масованої ракетної атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Як заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, через ці влучання ситуація з енергосистемою є критичною.

"Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична", - йдеться в повідомленні.

За його словами, найбільше влучень зафіксовано в центрі і на півночі країни. Також у Києві ситуація дуже важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.

"Укренерго" змушені почати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні", - додав Тимошенко.

Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень поки не діють. Людей закликають споживати електроенергію помірно.

Що говорить президент Зеленський про ракетну атаку

Атака на Київ і всю Україну

Російські окупанти потрапили по двох житлових будинків у Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.

"У Печерському районі попадання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку в Печерському районі.

Крім того, удари були зафіксовані у Харкові, Рівному, Львові, Житомирі, Хмельницькому.

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