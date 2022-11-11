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Путін відмовився виступати на G20 навіть онлайн: у Кремлі озвучили "відмазки"

11 листопада 2022, 12:48

Володимир Зеленський приєднається до саміту, найімовірніше, в онлайн-форматі.

Володимир Зеленський, Володимир Путін
Путін відмовився виступати на G20 навіть онлайн / Офіс президента, kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін не візьме участь у саміті G20 на Балі навіть у форматі онлайн.

Про це в п'ятницю заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Онлайн-присутність Путіна на самітах G20 і АТЕС або його відеозвернення до учасників не планується. Пєсков сказав, що це рішення пов'язане з графіком Путіна і необхідністю перебувати в Росії.

Путін не відвідає особисто саміт лідерів країн G20, російську делегацію очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський приєднається до саміту, найімовірніше, в онлайн-форматі.

Нагадавши, 15 листопада очікується старт саміту G20 на Балі, куди запрошений як український гарант Володимир Зеленський, так і російський диктатор Володимир Путін.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, до 15 листопада російські окупаційні війська можуть масовано атакувати українські міста, щоб змусити Захід і Україну до переговорів.

Кремлівському диктатору потрібен результат, який він зможе "продати" на саміті G20. І це переговори. Саме тому, ймовірно, російські війська зараз збирають сили, щоб повторити масований ракетний удар, який був 10 жовтня.

Раніше в ОП заявляли, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Путін Дмитро Пєсков
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