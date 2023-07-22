Гуркоче на десятки кілометрів: у Криму ЗСУ спалили нафтобазу і склад армії РФ

Силами оборони України знищено нафтобазу та склад з боєприпасами російських окупантів у Криму.

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У Криму потужна "бавовна" / Колаж: Главред, Фото: Pixabay / Michael, скріншот

Стали відомі подробиці прильотів в Красногвардійському районі окупованого Криму, в результаті чого в околицях чути сильні вибухи, а також видно дим в результаті пожежі.

Окупаційна "влада" Криму підтвердила інформацію про атаку БПЛА. При цьому було прийнято рішення про евакуацію людей. Таку заяву зробив призначений загарбниками РФ гауляйтер Сергій Аксьонов.

За його словами, безпілотники "намагалися" атакувати інфраструктурні об'єкти, проте окупанти прибули на місце "для ліквідації можливих наслідків". Він також уточнив, що в результаті удару БПЛА детонує склад.

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Зазначимо, що окупанти вже влаштували полювання на відьом через публікацію в соцмережах наслідків "бавовни". "Радник глави" окупованого Криму погрожує жителям ФСБ за те, що оприлюднили ці ролики.

При цьому окупаційна влада ухвалила рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів до пунктів тимчасового розміщення.

"Прийнято рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП до пунктів тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух кримської залізниці", - пише зрадник Аксьонов.

За даними місцевих пабліків, гуркіт від вибухів у Криму чути на десятки кілометрів в окрузі.

Дивіться відео - результат "бавовни" в Криму

У Криму гримлять вибухи / скріншот

Подробиці удару по окупантах РФ у Криму

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок успішно завданого удару Силами оборони України знищено нафтобазу та склад з боєприпасами російських окупантів у Криму.

Удар по ворогу було завдано в Октябрському районі окупованого РФ півострова.

Повідомлення Страткому ЗСУ / t.me/s/AFUStratCom

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Криму гримлять потужні вибухи в районі Джанкоя. "Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. Тих, хто знаходиться на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", — повідомила окупаційна влада півострова.

Раніше з'явилися супутникові знімки з полігону окупантів у Криму. В окупованому Криму вже кілька днів детонували боєприпаси на території Старокримського військового полігону російських окупантів. У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких зафіксовані наслідки вибухів.

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