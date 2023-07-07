ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, потрібні ATACMS і F-16 - Ходжес

Сили оборони України мають велику волю до боротьби за свої землі, їм потрібна лише зброя, сказав колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес.

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Якби в України були ракети ATACMS, Чорноморський флот РФ у Криму було б знищено - Ходжес / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У Збройних сил України, як і раніше, є шанси на звільнення окупованого країною-агресором Росією Криму до кінця літа. Армії потрібні лише далекобійні ракети ATACMS і винищувачі F-16. Українські війська демонструють велику волю до боротьби за свої території, їм потрібна тільки зброя. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів, що його прогноз, згідно з яким ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, залишається в силі. Для цього знадобляться далекобійні ракети і винищувачі.

"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звичайно, я кажу про ATACMS та літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не сумніваюся, що Україна звільнить Крим, але на це піде більше часу. Це буде повільніше з великою кількістю жертв", - зазначив Ходжес.

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За його словами, у бійців ЗСУ "велика воля до боротьби", їм потрібна тільки зброя. Якби в України були ATACMS, Чорноморського флоту вже б не існувало, а війська РФ змушені були б залишити Крим.

"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б... [Росіянам] довелося би залишити Севастополь. Російські військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо — зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", - підкреслив Бен Ходжес.

Повернення Криму в Україну

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше сказала, що окупаційні війська Росії обладнують захисні споруди у захопленому Криму. За її словами, подібні дії, ймовірно, вказують на те, що загарбники готуються до відступу вглиб Кримського півострова.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вважатиме перемогою у війні над країною-агресором Росією відновлення територіальної цілісності та суверенітету країни в кордонах 1991 року. Війна не буде закінчена, доки ЗСУ не повернуть Крим.

Російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський вважає, що Україна ефективно застосує далекобійні ракети GLSDB І Storm Shadow для ударів по окупантах РФ у Криму. ЗСУ битимуть по загарбниках, доки вони не залишать Кримський півострів.

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