Коротко:
- Масований ракетний удар можливий до кінця поточного тижня
- Під загрозою Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина
- Для атаки на столицю РФ підготувала до 12 "Цирконів"
Країна-агресор Росія може завдати масованого удару балістичними та гіперзвуковими ракетами до кінця поточного тижня. Найбільший ризик - для Києва й області, а також для Полтавщини та Дніпропетровщини. Про це повідомили монітори в Telegram.
Для удару по столиці противник може використати ракети, які зосереджені біля північного кордону України.
"Київ - можливе застосування до 10 ракет РМ-48У та до 12 "Цирконів" - вони знаходяться в межах Брянського та Курського регіону", - йдеться в повідомленні.
Водночас по Полтавській і Дніпропетровській областях можливе застосування балістичних та гіперзвукових ракет.
Відомо, що у районі Воронежа напоготові перебувають до 9 північнокорейських ракет KN-23, у Ростовській області - близько 15 ракет "Іскандер-М".
"Запасів балістичних "Іскандерів-М" на Брянщині наразі немає, однак найближчим часом Росія планує доставити туди нові ракети", - додали монітори.
Як РФ використовує флот для ударів по Україні
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що у ніч на 20 листопада російський Чорноморський флот уперше за шість місяців вийшов у море, щоб атакувати Україну.
За його словами, нічний удар не був спонтанним. Росія наперед планує і самі комбіновані атаки на Україну, і те, як у них буде задіяно Чорноморський флот.
"Сьогодні вони вперше за пів року виходили в море, застосовували свої кораблі. Кораблі застосовували з гавані, як завжди, підводні човни, звісно, поза межами (пункту базування – ред.). Застосувати їх із пункту базування вони не можуть. Загалом сьогодні було більше 20 пусків", - сказав він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час нічної атаки країна-агресорка РФ била по Україні кількома групами ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення. Це був один із наймасованіших ударів, а його тактика була особливо підлою.
В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну понад 480 ракетами та БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 462 повітряні цілі.
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що унаслідок нічної масованої атаки країни-агресорки РФ на Україну загинули восьмеро людей, ще 28 - постраждали. Під ударом були Київ і дев'ять областей, а в столиці ракети влучили в критичну інфраструктуру, зокрема в мости через Дніпро.
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