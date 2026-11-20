Основні запаси ракет противник тримає в Брянській, Курській, Воронезькій та Ростовській областях.

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Коли РФ може знову масовано атакувати Україну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

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Масований ракетний удар можливий до кінця поточного тижня

Під загрозою Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина

Для атаки на столицю РФ підготувала до 12 "Цирконів"

Країна-агресор Росія може завдати масованого удару балістичними та гіперзвуковими ракетами до кінця поточного тижня. Найбільший ризик - для Києва й області, а також для Полтавщини та Дніпропетровщини. Про це повідомили монітори в Telegram.

Для удару по столиці противник може використати ракети, які зосереджені біля північного кордону України.

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"Київ - можливе застосування до 10 ракет РМ-48У та до 12 "Цирконів" - вони знаходяться в межах Брянського та Курського регіону", - йдеться в повідомленні.

Водночас по Полтавській і Дніпропетровській областях можливе застосування балістичних та гіперзвукових ракет.

Відомо, що у районі Воронежа напоготові перебувають до 9 північнокорейських ракет KN-23, у Ростовській області - близько 15 ракет "Іскандер-М".

"Запасів балістичних "Іскандерів-М" на Брянщині наразі немає, однак найближчим часом Росія планує доставити туди нові ракети", - додали монітори.

"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Як РФ використовує флот для ударів по Україні

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що у ніч на 20 листопада російський Чорноморський флот уперше за шість місяців вийшов у море, щоб атакувати Україну.

За його словами, нічний удар не був спонтанним. Росія наперед планує і самі комбіновані атаки на Україну, і те, як у них буде задіяно Чорноморський флот.

"Сьогодні вони вперше за пів року виходили в море, застосовували свої кораблі. Кораблі застосовували з гавані, як завжди, підводні човни, звісно, поза межами (пункту базування – ред.). Застосувати їх із пункту базування вони не можуть. Загалом сьогодні було більше 20 пусків", - сказав він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час нічної атаки країна-агресорка РФ била по Україні кількома групами ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення. Це був один із наймасованіших ударів, а його тактика була особливо підлою.

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну понад 480 ракетами та БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 462 повітряні цілі.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що унаслідок нічної масованої атаки країни-агресорки РФ на Україну загинули восьмеро людей, ще 28 - постраждали. Під ударом були Київ і дев'ять областей, а в столиці ракети влучили в критичну інфраструктуру, зокрема в мости через Дніпро.

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