"Поки Крим перебуває під окупацією": Зеленський назвав умову закінчення війни

Президент зазначив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму.

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Володимир Зеленський про перемогу України / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вважатиме перемогою у війні над Росією відновлення територіальної цілісності нашої держави станом на 1991 рік.

В інтерв'ю CNN президент зазначив, що війна не буде закінчена, поки Крим перебуватиме під російською окупацією.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає тільки одне: війна ще не закінчилася", - сказав він.

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Незважаючи на те, що зусилля України зосереджені на відвоювання території на півдні і сході, президент зазначив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму.

Президент підкреслив, що миру без Криму не буде.

"Тоді це не буде перемогою", - заявив президент.

Повернення Криму в Україну

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше сказав, що армія України зайде до Криму ще за теплої погоди. Термінів проведення військової операції на Кримському півострові він не назвав.

У центрі національного опору повідомили, що російські окупанти готують евакуацію на півночі Криму. Загарбники зібралися перевезти вглиб півострова колаборантів місцевих так званих "адміністрації", їх сім'ї та матеріально-культурні цінності.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що війська Росії будують оборонні споруди в Криму. За її словами, такі дії, ймовірно, вказують на можливу підготовку росіян до відступу вглиб окупованого півострова.

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