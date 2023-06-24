Україна поверне Крим і Донбас: Жданов розкрив сценарій завершення війни

За підсумками війни Захід не може залишити Росії навіть шматочка нашої землі, вважає Олег Жданов.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-vernet-krym-i-donbass-zhdanov-raskryl-scenariy-zaversheniya-voyny-10480525.html Посилання скопійоване

Олег Жданов оцінив ймовірний результат війни / Главред, 36 ОМБр імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

У разі раптового закінчення війни в Україні внаслідок збройного бунту ПВК Вагнера, Крим та окупований Донбас повернуться до складу України, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Це буде обов'язкова умова. Захід вплутався в цю війну, і у нього зобов'язань більше, ніж у нас. Він не поступиться і метра української землі. ЄС проголосував за резолюцію, яка затверджує і повністю підтримує мирний план Зеленського", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що за підсумками війни "Захід не може залишити Росії навіть шматочка нашої землі, інакше це буде вважатися програшем".

відео дня

"Тому Україну однозначно забирають від Росії. Не знаю, чи візьмуть нас відразу в європейську сім'ю найближчим часом, але від Росії нас відірвуть однозначно. Кордон західного світу тепер буде проходити по російсько — українському кордоні", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Пригожин звинуватив кадрових російських окупантів міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Як підкреслив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

Інші новини: