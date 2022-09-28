ЗСУ можуть звільнити Луганщину, як Харківщину: Соловйов в істериці через наступ на Лиман

ЗСУ наступають на війська РФ по всіх фронтах - Соловйов / Скріншот Telegram-канал В. Залужного, соцмережі

Російський пропагандист Володимир Соловйов в істериці від наступу ЗСУ на Лиман Донецької області. Він закликав Москву "посилити" війська Росії на даному напрямку, щоб уникнути оточення окупантів. Соловйов не виключає, що армія України може звільнити Луганську область так само швидко, як і Харківщину.

У соціальних мережах поширюється відео, на якому Соловйов критикує військове командування РФ. Українці звільняють свої землі, а російським окупантам нема чим відповісти.

"Щоразу читаєш: там щось українці віджали, тут заходять... Не можна вже нарешті туди частини направити, підрозділи, зосередити вогонь, засоби повітряної розвідки? Що відбувається?" - "обурюється" пропагандист.

За його словами, Москва, мовляв, повинна відправити "поповнення" "лиманському гарнізону" військ РФ, якщо хоче уникнути оточення Лиману з боку сил оборон України.

Більше того, він не виключає швидкого звільнення Луганської області, як сталося на Харківщині.

"Ми що хочемо, щоб вони зараз вийшли на кордон Луганської області, а ми розведемо руками і скажемо: ну, оточили, ми повинні були відійти? Тобто це що, проспали, як у Харкові?" - задався "питанням" Соловйов.

Також він спробував підбадьорити окупантів. Мовляв, "досить втрачати території" і, нібито, час вже "воювати по-справжньому".

Армія України наступає на Лиман

Фахівці Інституту вивчення війни раніше заявили, що ЗСУ посилюють свої позиції біля Лиману Донецької області і наближаються до захопленого міста. По дорозі українські війська звільняють прилеглі населені пункти. Йдуть жорсткі бої, воїни України наближаються до того, щоб оточити війська РФ.

Аналітики тому Купер вважає, що сили оборони України можуть звільнити Лиман Донецької області вже протягом декількох днів. Окупанти відтісняються від річок Оскол і Сіверський Донець. Російські загарбники потрапили у важку ситуацію.

28 вересня сили ЗСУ звільнили населений пункт Миколаївка в Донецькій області. Про це повідомили українські військові. Миколаївка знаходиться в 9 кілометрах від Лиману.

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