"Відповімо на всі удари": Зеленський запевнив у звільненні Криму, Донбасу та Херсону

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський запевнив у звільненні від окупантів усіх територій держави, а також у покаранні кожного загарбника.

За словами президента, Україна відповість на всі удари з боку Росії по всіх містах і регіонах.

"Ми відповімо агресору на всі удари – по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах... Ми обов'язково звільнимо всю нашу країну - від Херсона до Луганщини, від Криму, підкреслюю, до Донеччини", - сказав президент.

Зеленський попередив, що "ми не дозволимо окупанту залишитися безкарним".

"Кожен вбивця і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти нас, українців", - підкреслив Зеленський.

Ситуація в Херсонській області

Збройні Сили України в рамках військової операції зі звільнення Херсонської області деокупували вже близько 500 квадратних кілометрів регіону. Під контроль Києва повернуто 5 населених пунктів - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

Колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що в Україні є мінімум три ділянки, де ЗСУ можуть взяти в оточення війська Росії.

Йдеться про Луганську, Донецьку та Херсонську області.

20 вересня гауляйтер захопленої Херсощини Володимир Сальдо заявив, що колаборанти разом з окупантами прийняли рішення провести в регіоні "референдум" про нібито приєднання до Росії. Псевдореферендум збираються провести з 23 по 27 вересня. На ці ж дати заплановані "заходи" в Донецькій і Луганській областях.

Читайте також: