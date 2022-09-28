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ЗСУ вже на відстані 20 км: Лиман імовірно звільнять за кілька днів - аналітик

28 вересня 2022, 13:26

Захисники України відтісняють окупантів від річок Оскол і Сіверський Донець. Становище армії РФ небезпечне, але загарбники мають намір триматися до останнього.

Лиман, ЗСУ
ЗСУ ймовірно звільнять Лиман найближчими днями / Фото УНІАН, otdyh-ua.net

У найближчі кілька днів Збройні Сили України можуть деокупувати місто Лиман Донецької області. Такий прогноз озвучив австрійський аналітик Том Купер.

За його словами, українські сили вже знаходяться в 20 км на північ і північний схід від Лимана. ЗСУ відтісняють окупантів від річок Оскол і Сіверський Донець. Положення армії РФ в населеному пункті небезпечне, але загарбники мають намір триматися до останнього, щоби виграти час, передає Суспільне.

"Українські сили вже знаходяться в 20 км на північ і північний схід від Лимана і навіть на схід від міста. Російські війська там - у небезпечному становищі. Вони тримаються, бо намагаються виграти час. Це на руку Росії. Поки українські війська зайняті в Лимані, вони не можуть просуватися на заході або на півночі Луганщини, які також важливі через проведений Росією квазіреферендум",-пояснив аналітик.

Купер вважає, що захисники України вибрали кращу на сьогоднішній день тактику – атаку.

"Якщо ви атакуєте, то вибираєте позицію і час для атаки. Якщо зупиняєтеся, то передаєте ініціативу ворогові, і повірте мені, кожна атака, незалежно від того, наскільки вона маленька або велика, – це шок і несподіванка для людей, на яких напали. Тому завжди краще атакувати, ніж захищатися", - зазначив експерт.

Аналітик додав, що дуже важливо зберегти українські сили в боєздатному стані, щоби вони могли продовжувати тіснити армію РФ до кордону.

Ситуація в Лимані

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні Сили України зміцнюють позиції біля Лимана в Донецькій області й продовжують наближатися до цього міста, звільняючи все нові населені пункти.

У звіті йдеться, що в районі Лимана тривають запеклі бої, і українські військові, судячи з повідомлень з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російського угруповання і взяти його в оперативне оточення.

Протягом 26 і 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід і північ від Лимана.

27 вересня офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим повідомив, що українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр у Лиманській тергромаді Донецької області. Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли в село Рідкодуб в Донецькій області.

Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт у Донецькій області - село Яцківка. Це село розташоване через річку Оскіл від адмінкордону Харківської та Донецької областей.

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