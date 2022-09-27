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Путін 30 вересня може оголосити анексію Росією територій України – розвідка Великої Британії

27 вересня 2022, 12:48

"Референдуми" на окупованих територіях Москва має намір завершити 27 вересня.

Путін, Україна
Путін має намір консолідувати підтримку в Росії війни проти України - британська розвідка / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін 30 вересня може оголосити про нібито приєднання окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до РФ. Окупанти планують завершити свої фейкові "референдуми" 27 вересня. Путін сподівається, що таке рішення забезпечить йому підтримку. Про це заявили в розвідці Міноборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що на п'ятницю, 30 вересня, заплановано звернення глави РФ до Держдуми та Ради Федерації. Під час своєї заяви Путін може оголосити про офіційне "приєднання" територій України до Росії.

"У п'ятницю, 30 вересня, заплановано звернення президента Путіна до обох палат російського парламенту. Є реальна ймовірність того, що Путін використовує своє звернення, щоб офіційно повідомити про приєднання окупованих регіонів України до Росії. Референдуми, які тривають на цих територіях, планується завершити 27 вересня", - зазначили у відомстві.

Вказується, що Путін має намір використовувати свій виступ для виправдання війни проти України і зміцнення підтримки з боку так званих "патріотів".

"Лідер Росії сподівається, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйматися як виправдання "спецоперації" і консолідуватиме патріотичну підтримку конфлікту", - додали розвідники.

У британській розвідці підкреслили, що таке прагнення глави Кремля, швидше за все, негативно позначиться на стурбованості населення з приводу часткової мобілізації.

"Референдуми" Росії в Україні

Росія і колаборанти з 23 по 27 вересня проводять так звані референдуми, мета яких – "приєднати" захоплені території України. "Заходи" проводяться в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Глава Кремля Володимир Путін оголосив мобілізацію в Росії. Він також заявив, що Москва готова визнати результати так званих референдумів.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що після "референдуму" на Донбасі Москва в оперативному порядку оформить всі документи, призначені для анексії територій.

"При позитивному рішенні на "референдумах" на Донбасі, підуть дії парламенту і президента Росії. Будуть підписані документи, все буде оперативно", - зазначив Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що псевдореферендуми Росії на окупованих українських територіях виключають можливість проведення подальших перемовин з Москвою. За словами Зеленського, це сигнал від Путіна, який показує свою неготовність закінчувати війну.

Дивіться відео ТСН - ООН розбиратиметься зі спробою Росії анексувати території України

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