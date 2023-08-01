"ЗСУ напали на кораблі ЧФ РФ": пропагандисти поскаржилися на нічну атаку

Патрульні судна "Сергій Котов" і "Василь Биков" нібито були атаковані трьома морськими безекіпажними катерами.

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Патрульний корабель "Василь Биков" нібито був атакований минулої ночі / Фото: Вікіпедія

Російські пропагандисти заявили, що вночі 1 серпня Збройні Сили України нібито здійснили атаку на кораблі Чорноморського флоту РФ. Зокрема, патрульні судна "Сергій Котов" і "Василь Биков" нібито були атаковані трьома морськими безекіпажними катерами.

Як повідомило російське пропагандистське видання РИА Новости, російські кораблі виконували завдання з контролю судноплавства за 340 км на північний захід від Севастополя.

Пропагандисти запевнили, що всі три безекіпажних катери були знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів.

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Атаки дронів на Москву

У ніч на 30 липня центр Москви - будівлю Москва-Сіті - атакували невідомі БПЛА, російська влада звинуватила Україну в ударі.

Відомо, що в 50-поверховій будівлі знаходиться одразу три російських міністерства - Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій РФ, Мінекономрозвитку і Мінпромторг. Після вибуху перехожі виявили урядову документацію на вулицях.

Україна не взяла на себе відповідальність за атаку. Представник ПС Юрій Ігнат лише зазначив, що росіяни "отримали те, чого хотіли".

У ніч на 1 серпня центр Москви вдруге за тиждень атакували безпілотники. Прозвучала серія вибухів. Один з дронів знову влетів в одну з веж Москва-Сіті. За даними росЗМІ, на 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США не заохочують завдання ударів за межами української території та не допомагають їх здійснювати, проте залишають за Україною право самостійно вирішувати, як саме протистояти російському вторгненню.

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