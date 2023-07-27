Чорноморський флот РФ не зможе влаштувати блокаду України - ISW

Повна російська блокада України в Чорному морі означала б, що російські сили могли б відкривати вогонь по всіх суднах, які намагаються дістатися до України.

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Чорноморський флот РФ не зможе заблокувати Чорне море / Фото: facebook.com/chf.press

Міністерство оборони Великої Британії та Military Media Center повідомили, що російські окупанти готують кораблі у Чорному морі для "забезпечення блокади України". У свою чергу, фахівці Інституту вивчення війни вважають, що Росії навряд чи вдасться реалізувати блокаду Чорного моря. Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Російський Чорноморський флот збільшує військову присутність в Чорному морі, ймовірно, намагаючись створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних суден і посилення контролю в цьому регіоні.

Аналітики ISW вважають, що, попри посилення заходів проти цивільних суден, Чорноморський флот навряд чи зможе здійснити повну блокаду України.

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Повна російська блокада України в Чорному морі означала б, що російські сили могли б відкривати вогонь по всіх суднах, які намагаються дістатися до України.

На думку експертів, Росія навряд чи спробує ввести таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт з прибережними країнами Чорного моря, включаючи членів НАТО Румунію, Болгарію й Туреччину.

Фахівці зазначають, що нинішня позиція Росії в Чорному морі, найімовірніше, свідчить про те, що Росія створює умови для обшуку цивільних і комерційних суден, одночасно позиціонуючи блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.

Блокада України РФ у Чорному морі

Країна-агресор Росія вивела в Чорне море сучасний корвет "Сергій Котов". Цей корабель може бути залучений до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які нібито прямують в Україну. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

У британському відомстві зазначають, що РФ після виходу із "зернової угоди" може використовувати Чорноморський флот для блокади України.

Military Media Center при Міноборони України також повідомив, що війська РФ після виходу Москви із зернової угоди посилили бойову підготовку своїх надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту. Ворожі сили відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Росіяни практикують і ураження кораблів, які можуть направлятися в порти України і назад.

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