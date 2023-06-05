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Захід знищить Чорноморський флот, якщо Путін ризикне застосувати ядерку - Самусь

Андрій Ганчук
5 червня 2023, 11:25 оновлено 5 червня, 11:26
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Глава Кремля Путін повинен розуміти, що можливе застосування ядерної зброї призведе до інцидентів не тільки в Бєлгороді або Москві, сказав Михайло Самусь.
Самусь, Путін
Захід може розтрощити окупантів РФ в Україні у разі ядерного удару Путіна - Самусь / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Агресору Росії немає сенсу застосувати ядерну зброю проти України, оскільки ППО ЗСУ ефективно збиває ворожі ракети. До того ж на Заході чітко попередили Москву, що в разі подібних дій буде знищено як мінімум Чорноморський флот РФ. Путін повинен чітко розуміти наслідки, які за такого розвитку подій не обмежаться інцидентами в Бєлгороді або Москві. Про це заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росії безглуздо застосовувати ядерну зброю проти України, оскільки ППО Повітряних сил ЗСУ демонструє високий рівень ефективності у відбитті російських ракетних атак.

"Застосування ядерної зброї не має жодного сенсу, коли всі ракети збиваються. Українська ППО зараз має 100-відсоткову ефективність проти "Іскандерів" і "Кинджалів". Тож який сенс використовувати ядерну зброю, якщо носії, які сказали, що вони є "магічними" інструментами, які пробивають будь-яку протиповітряну оборону, насправді не можуть її пробити?!" - зазначив Самусь.

За його словами, ще один аргумент проти агресивного потенційного рішення Кремля – відповідь Заходу, який може, як мінімум, знищити Чорноморський флот РФ.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Путін повинен розуміти, що наслідки задіяння ядерної зброї не обмежаться інцидентами в Білгороді або Москві.

"Крім того, Захід, зокрема США чітко артикулювали Путіну наслідки від застосування ядерної зброї - відразу буде знищений Чорноморський флот РФ, а далі США подивляться, як реагувати. Тобто війська, що знаходяться на території України, будуть відразу знищені. Тому якщо Путін хоче пограти в цю гру, то він може спробувати. Але я думаю, що закінчиться не Білгородом і безпілотниками посеред дня (навмисно вдень, щоб показати, що Україна це може) по Москві, а набагато гірше для Путіна. Я сподіваюся, що він це розуміє", - підкреслив Михайло Самусь.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Офіційні Москва і Мінськ 25 травня підписали документ, згідно з яким на території Білорусі буде розміщена тактична ядерна зброя країни-агресора Росії.

Кремль буде повністю контролювати ядерну зброю, яка з'явиться в РБ.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що розміщенням ядерної зброї Росія закріплює свій контроль над Білоруссю. При цьому фахівці вважають, що такий крок Москви не призведе до ескалації.

Колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робим разам" Сергій Бульба сказав, що розміщення ядерної зброї в РБ - це не військове, а політичне рішення.

Таким чином, Путін має намір торгуватися із Заходом, щоб щодо Росії були частково скасовані санкції.

Дивіться відео, в якому Михайло Самусь розповів про те, як відреагує Захід, якщо РФ ризикне застосувати ядерну зброю:

Інші новини:

ядерна зброя Михайло Самусь війна Росії та України
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