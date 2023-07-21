Путін боїться, що понад 100 винищувачів НАТО атакують Чорноморський флот РФ – Bild

Погрози диктатора РФ щодо блокади судноплавства у Чорному морі – блеф. Він розраховує лише на те, що Захід мовчки "проковтне" морську блокаду портів.

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Путін рохраховує, що Захід мовчки "проковтне" морську блокаду портів/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія не наважиться здійснити свою погрозу та безпосередньо атакувати іноземні торгові судна в Чорному морі. РФ розраховує, що судна не будуть рухатися в українські порти уже через саму загрозу застосування сили з боку країни-окупанта.

Про це сказав італійський військовий експерт Томас Тейнер в інтерв'ю Bild. Він зазначає, що страхові компанії можуть відкликати судна вже через саму погрозу РФ.

"Проста загроза того, що Росія може атакувати цивільні судна, змусить усі страхові компанії відкликати покриття суден, які захочуть зайти до Одеси", – зазначив Тейнер.

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У той же час він наголосив, що Чорноморський флот РФ не зможе протистояти НАТО, якщо таке протистояння виникне, адже він оснащений переважно радянським мотлохом. Тейнер зазначив, що найкращими російськими кораблями є два фрегати проєкту 11356 ("Адмірал Григорович" та "Адмірал Ессен") та чотири підводні човни покращеного проєкту 877 "Палтус".

За словами Тейнера, Путін припускає, що Захід не буде реагувати військовим шляхом на незаконну морську блокаду, яку хоче влаштувати РФ.

Також він додав, що у разі, якщо Росія обстріляє корабель Північноатлантичного альянсу, то понад 100 винищувачів НАТО атакують невеликий і технологічно відсталий Чорноморський флот і повністю його знищать.

"Усі російські кораблі будуть потоплені, всі бази Чорноморського флоту стерті з лиця землі, а російські війська в Криму знищені. Путін це знає. Він блефує та виграє, якщо Захід знову відступить", – підсумував військовий експерт.

РФ погрожує судноплавству в Чорному морі

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що Росія вийшла з зернової угоди в односторонньому порядку. При цьому в РФ заявили, нібито "негайно повернуться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що РФ погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які будуть слідувати в чорноморські порти України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Після цього Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна вважатиме усі кораблі, що прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.

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