"Україні вирішувати, як вести цю війну": у Держдепі США відреагували на атаки дронів на Москву

Громадянська інфраструктура України постійно стає ціллю російських атак, нагадав Метью Міллер.

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Метью Міллер прокоментував атаки дронів на Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

США не заохочують завдання ударів за межами української території та не допомагають їх здійснювати, проте залишають за Україною право самостійно вирішувати, як саме протистояти російському вторгненню. Про це заявив прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер.

"Україні вирішувати, як вести цю війну" - сказав він під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи підтримує Вашингтон атаки, подібні до тієї, яка була здійснена на діловий центр "Москва-Сіті" вночі 30 липня.

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Журналіст також натякнув, що Україна нібито прагне атакувати мирні цілі.

"Коли справа доходить до ударів по цивільних центрах, то українська цивільна інфраструктура стає ціллю знову і знову. Українське цивільне населення було вбито на цій війні. Школи, лікарні, житлові будинки... я можу продовжувати список...", - відповів журналісту Міллер.

Атаки дронів на Москву

У ніч на 30 липня центр Москви - будівлю Москва-Сіті - атакували невідомі БПЛА, російська влада звинуватила Україну в ударі.

Відомо, що в 50-поверховій будівлі знаходяться одразу три російських міністерства - Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій РФ, Мінекономрозвитку і Мінпромторг. Після вибуху перехожі виявили урядову документацію на вулицях.

Україна не взяла на себе відповідальність за атаку. Представник ПС Юрій Ігнат лише зазначив, що росіяни "отримали те, чого хотіли".

У ніч на 1 серпня Москву вдруге за тиждень атакували безпілотники. Прозвучала серія вибухів. Один з дронів знову влетів в одну з веж Москва-Сіті. За даними росЗМІ, на 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Крім того, вибухи були чутні в підмосковних Одинцово та Кубинці.

У Міноборони РФ традиційно звинуватили Київ в атаці на Москву та Підмосков'я.

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