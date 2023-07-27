ЗСУ почали великий наступ на півдні, операція набирає обертів - Bloomberg

Армія України посилює військову операцію майже за 2 місяці після початку контрнаступу, пишуть журналісти американського агентства Bloomberg.

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ЗСУ мають велику бойову міць - Пентагон / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ЗСУ

Сили оборони України перейшли до великої контрнаступальної операції на південному фронті. Наступ набирає обертів. У Міноборони США кажуть, що українські війська добре підготувалися, щоб добитися успіху.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на американського чиновника, ЗСУ перейшли до великого наступу на південному фронті, операція набирає обертів.

Українські війська масштабно атакують за 2 місяці після початку контрнаступу. Війська зіткнулися зі укріпленою "обороною" російських окупантів і мінними полями, через що просування сповільнювалося.

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У The New York Times писали, що Україна проводить свій основний наступальний удар південніше Орєхова Запорізької області. Один із співробітників українського посольства відмовився обговорювати деталі і уточнив, що війна – серія тривалих операцій, які можуть проводитися в різних локаціях.

"Україна добре підготовлена і навчена"

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що на Україну чекає важка військова операція, однак у ЗСУ хороша підготовка, яка посприяє досягненню успіху.

"Ми всюди говорили, що це буде важка боротьба, це буде довга боротьба, в якій будуть проблеми, успіхи і невдачі... Україна добре підготовлена і навчена, щоб добитися успіху", - зазначив глава Пентагону.

Також він додав, що армія України має серйозну військову міць.

"Вони намагаються подолати мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову силу", - сказав Остін.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон вивчає ситуацію на фронтах війни Росії проти України.

"Зараз стоїть питання про те, чи розгортають українці деякі зі стримуваних ними підрозділів і переводять все це в контрнаступ. І я дійсно відсилаю вас до нашого Міністерства оборони та інших експертів, щоб дізнатися, що саме відбувається на місцях", - уточнив Блінкен.

Спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі запевнив, що український контрнаступ просувається.

"Вони вже визнали, що не зайшли так далеко і не так швидко, як хотіли б. Однак вони рухаються. Це не тупик. Вони не заморожені. Українці йдуть", - підкреслив Кірбі.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що армія України продовжує просуватися на фронті. За його словами, українські війська добилися непоганих результатів. Про деталі операції повідомлять пізніше.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ 26 липня запустили велику контрнаступальну операцію в західній частині Запорізької області в районі Работино - в 10 кілометрах на південь від Орєхова. Українські військові просунулися на 2,5 км.

У The New York Times написали, що у Пентагоні головний напрямок контрнаступу ЗСУ бачать на південному сході України. Операція може проводитися від 1 до 3 тижнів. Українські війська мають намір просунутися до Токмака і Мелітополя.

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