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"Підтягують сили по лінії фронту": у Міноборони розповіли про наступ росіян

Юлія Куришко
26 липня 2023, 21:28 оновлено 26 липня, 21:37
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Ганна Маляр розповіла, що окупаційна армія Росії стягує війська по всіх напрямках фронту.

'Підтягують сили по лінії фронту': у Міноборони розповіли про наступ росіян
У Міноборони розповіли про наступ окупантів / Коллаж Главред, фото 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що росіяни стягують війська по всіх напрямках та всіма силами намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.

"На півдні, як і на сході, наші Сили оборони стикаються з дуже потужним опором ворога. Росіяни стягують війська по всіх напрямках. Крім того, вони підтягують свої професійні підрозділи, які є найбільш підготовленими. Вони стягують техніку і всіма силами намагаються зупинити наш наступ", - про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила Ганна Маляр.

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Вона зазначила, що на Бахмутському, Лиманському, Куп’янському напрямках тривають дуже активні бойові дії як з боку ворога, так і з боку українських оборонців. На сході України ворог намагається наступати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"На Авдіївському напрямку вони хочуть оточити Авдіївку. Заходити у саме місто вони бояться. Тому вони вже декілька місяців поспіль намагаються Авдіївку обійти. Сьогодні зранку вони знову намагалися рухатися, щоб обійти Авдіївку, але знову понесли величезні втрати", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Маляр додала, що ворог практично знищив Мар'їнку, але не полишає мети взяти її під контроль.

За її інформацією, на Куп'янському, Лиманському і Бахмутському напрямках ворог знаходиться в обороні. На Бахмутському напрямку відбувається успішне просування українських військ по південному флангу. По північному флангу ворог намагається відвоювати свої втрачені позиції.

Маляр зауважила, що для того, щоб відволікти наші Сили оборони з Бахмутського напрямку, росіяни намагаються активізуватися на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Олександра Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

ЗСУ розгатили окупантів та просунулись вперед на Бахмутському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

ЗСУ досягли успіху на південному фронті. У Старомайорському районі ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ.

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