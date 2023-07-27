Про Донбас думати рано, ЗСУ першим звільнять Крим – військовий

Найкращий варіант для України – якщо після звільнення Криму буде політична криза в РФ, і російські окупанти не зможуть далі утримувати Донбас.

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ЗСУ першим звільнять Крим, з Донбасом доведеться зачекати, вважаэ Євген Карась/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Українські військові першим можуть звільнити від російських окупантів Крим, а зі звільненням Донбасу доведеться почекати.

Українському Генштабу доводиться розглядати найбільш суворі сценарії, щоб бути готовими до всього. Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась в інтерв’ю Главреду.

"Донбас – це окрема історія. Я думаю, вона буде після Криму. Навряд чи Генштаб розраховує на якісь оптимістичні сценарії, він бере до уваги найбільш суворі", – зазначив Карась.

За словами військовослужбовця, Україні було б найкраще, якби країна-агресорка Росія була неспроможна утримувати Донбас після втрати нею Криму.

"Але мені би хотілося, щоб так сталося, щоб після розвалу оборони в Криму і внутрішньої політичної кризи в Росії вони б були просто не спроможні підтримувати терористичні формування "ЛДНР". Щоб вони відвели там війська і на певних умовах капітулювали", – зазначив військовий ЗСУ.

Адже якщо Україні доведеться деокуповувати ці території штурмом, то для цього потрібно буде формувати додаткові армійські корпуси.

"Це складно, затратно, тому про Донбас поки що рано гадати. Зараз поки що все йде до того, що літо 2024 року у нас вже буде в Криму", – підсумував Карась.

Дивіться відео інтервʼю Євгена Карася Главреду про ситуацію на фронтах:

Хто такий Євген Карась Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Перспективи звільнення Криму

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