"Велике випробування": у Пентагоні назвали головний напрямок контрнаступу ЗСУ - NYT

ЗСУ проведуть операції з просування на південь через російські мінні поля, а також інші укріплення в місто Токмак, а в разі успіху - в Мелітополь.

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У Пентагоні назвали головний напрямок контрнаступу ЗСУ / Колаж Главред, фото 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Сили оборони України продовжують контрнаступ і головний удар в даний час здійснюється на південному сході країни. Операція, в разі успіху, може зайняти від одного до трьох тижнів. При цьому інші сили ЗСУ залишаються в резерві. Про це пише New York Times з посиланням на двох представників Пентагону.

Видання зазначає, що коментарі американських чиновників щодо деталей кампанії збіглися з повідомленнями в середу про ситуацію вздовж південної лінії фронту в Запорізькій області, де велися артилерійські бої.

Як йдеться в матеріалі, українські офіційні особи розповіли чиновникам США, що посилені угруповання ЗСУ проведуть операції з просування на південь через російські мінні поля, а також інші укріплення в окуповане місто Токмак, а в разі успіху - далі в Мелітополь.

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У середу з'явилися повідомлення українських військових про те, що сили оборони відкидають окупантів, але їхнє просування було поступовим, без будь-яких серйозних проривів. Бійців ЗСУ уповільнюють мінні поля, а також артилерійський вогонь та авіаудари військ РФ.

Мета бійців ЗСУ полягає в перерізанні "сухопутного коридору" між окупованим Кримом і тимчасово захопленими РФ територіями на півдні України. Або, принаймні, вони намагаються просунутися досить далеко, щоб поставити стратегічно важливий півострів в зону досяжності нашої артилерії.

Як заявили офіційні особи України у Вашингтоні, нова операція, в разі успіху, може зайняти від одного до трьох тижнів.

"Це велике випробування", - сказав один з високопоставлених чиновників США на умовах анонімності.

Контрнаступ ЗСУ

26 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У Старомайорському районі ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Повідомлялося також, що противник зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище на північний схід від Работиного Запорізької області.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни 26 липня йшлося про те, що захисники України продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і змогли просунутися вперед. При цьому вони виснажували російську окупаційну армію. Тактично важливі успіхи були досягнуті, зокрема, біля Бахмута.

Раніше в ISW назвали причини, чому літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року. Він додав, що наступного року Україна може стати членом НАТО.

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