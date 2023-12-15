На момент, поки не вмовлять Орбана: ЄС виділив Україні першу міндопомогу

Європейський союз найближчими днями направить в Україну фінансову підтримку.

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ЄС вже виділив Україні 1,5 мільярда євро / колаж: Главред, фото: УНІАН, Flickr

Сьогодні, 15 грудня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "найближчими днями" Україна отримає 1,5 мільярда євро допомоги. Про це вона сказала під час брифінгу.

За словами Ляєн, дана допомога зможе стати "маленьким, але важливим мостом" до моменту, поки ЄС не переконає Віктора Орбана або не знайде альтернативне рішення для України. Вона стверджує, що весь союз старанно працює над тим, щоб угода була досягнута в кількості 27 держав.

"Звичайно, ми дуже старанно працюємо, щоб домогтися результату, при якому буде досягнуто згоди 27 держав-членів", — сказала Урсула фон дер Ляйен. відео дня

До того ж, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн додала, що інші варіанти на випадок відмови від одностайності також опрацьовуються.

"Робота над потенційними альтернативами також ведеться на випадок, якщо не вдасться досягти одностайності"-, додала Ляєн.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін підтвердив, що, незважаючи на величезні втрати, міжнародну ізоляцію і проблеми в економіці, цілі Росії у війні проти України залишилися колишніми. Путін сподівається "пережити" колективний Захід, але він помиляється. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Також, Міністерство закордонних справ України вітає досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Крім іншого, сенат США голосуватиме за військову допомогу Україні і Ізраїлю вже наступного тижня. Переговори між демократами і республіканцями щодо зміни політики безпеки кордонів тривають. Про це заявив лідер Демократичної сенатської більшості Чак Шумер.

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