Загрожуватимуть ЗСУ: військовий експерт назвав основне завдання росіян на зиму

Контроль 55% території Донеччини ЗСУ є особистою та військово-політичною поразкою для російського режиму.

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Експерт назвав основне завдання росіян / Колаж: Главред, фото: Мінобороны РФ, 115-я ОБрТрО

Основиним завданням окупантів є прорив не на Куп'янськ, а в район Ізюма. Там ворог може створити ударне угруповання, яке потенційно загрожуватиме флангам ЗСУ у Донецькій області. Таку думку висловив військовий експерт та співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо".

Він підкреслив, що центр уваги російської окупаційної армії зосереджений на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де скупчено близько 120 тисяч осіб та 1300 одиниць бронетехніки. Ця кількість значно перевищує чисельність окупантів на інших напрямках, що свідчить про великі зусилля ворога саме тут.

"Куп'янсько-Лиманський напрямок – це центр зусиль російської окупаційної армії, яка зосередила там до 120 тис. особового складу та 1300 одиниць бронетехніки. Для порівняння на Авдіївському напрямку у ворога 50 тис. вояків, приблизно аналогічна ситуація на Бахмутському напрямку, а Запорізький напрямок перекриває до 75 тис. російських окупантів", - сказав Снєгирьов.

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Військовий експерт вважає, що важливішим є прорив в район Ізюма, оскільки це дозволить створити небезпечне угруповання, яке зможе вплинути на фланги ЗСУ, сконцентровані у Донецькій області.

Експерт зазначив, що міста Слов'янськ та Краматорськ стали цілями для захоплення росіян. Він також наголосив на значенні подій в районі Ізюма, як важливому елементі планування зимової кампанії російської армії.

"І ті події, які відбуваються зараз на Куп'янсько-Лиманському напрямку, не можна відокремлювати окремо Куп'янський та Лиманський. Це свідчить про те, що окупанти поставили за мету повну окупацію Донецької області. На мою думку, це і є планом зимової кампанії армії РФ. Нагадаю, що ЗСУ контролює 55% території Донеччини. А от це і є особистою та військово-політичною поразкою російського диктатора, який 30 вересня 2022 року підписав указ про включення так званої ДНР у склад РФ в рамках адмінкордонів Донецької області. Відповідно, окупаційна армія не виконала навіть першого етапу так званої СВО", - додав Дмитро Снєгирьов.

За його словами, контроль 55% території Донеччини ЗСУ є особистою та військово-політичною поразкою для російського режиму, що намагається окупувати область.

Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Як раніше повідомляв Главред, на Лиманському напрямку українські військові вибили окупантів із західних околиць Сергіївки. Зазначається, що окупанти намагаються відновити втрачені позиції, проте українські захисники не допускають цього.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін вимагає від військового керівництва Росії захоплення міст Авдіївка та Куп'янськ. Таке завдання Путін поставив перед президентськими "виборами", які плануються на березень 2024 року.

Також росіяни продовжують свої спроби прорвати оборону Збройних сил України в районі Куп'янська, намагаючись захопити це стратегічно важливе місто. Ворог не відмовляється від планів щодо повторної окупації Куп'янська та намагається вийти на рубежі Синьківки для створення плацдарму для подальшого наступу на місто.

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