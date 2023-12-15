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"Наші літаки фізично і морально втомилися": пілот розповів, як збиває ракети

Єлизавета Бельмас
15 грудня 2023, 20:06
Пілот Міг-29 розповів, як і чим українська авіація ліквідує ворожі цілі.
Пілот розповів, як збиває ракети
Пілот розповів, як збиває ракети / колаж: Главред, фото: УНІАН

Український захисник, пілот винищувача МіГ-29 знаходиться на одному з оперативних аеродромів. Авіацію вже давно адаптували під Західне озброєння і вона готова в будь-який момент збивати ракети окупантів. Про це сам пілот розповів у коментарі повітряним силам ЗСУ.

Льотчик Олександр почав свій шлях в перші дні повномасштабної війни проти України і, незважаючи на молодість, здійснив вже десятки вильотів з десятками збитих ракет і "шахедів" ворога.

За словами Олександра, він зі своїм літаком завжди знаходяться на оперативному аеродромі, яких в Україні зараз чимала кількість для оперативного виконання завдань. У таких завданнях не впливає на готовність навіть погіршення погодних умов, Олександр завжди готовий піднятися в небо за лічені хвилини для того, щоб знищити ворожу ціль.

Адаптація під західну зброю

Також пілот розповів, що до літака МіГ-29 прикріплюються ракети Р-27 і Р-73. Вони призначені для того, щоб відбивати напад в повітрі і знищувати крилаті ракети, а також безпілотники типу "Шахед". Крім іншого, захисники українського неба використовують озброєння, яке надається західними партнерами для виконання спеціальних завдань.

Досягнення українських льотчиків

Військовий і пілот українського Міг-29 Олександр зазначив, що за період повномасштабного вторгнення він також знищував і ліквідував наземні об'єкти ворогів, радіолокаційні системи. До того ж, що важливо, він зумів прикрити інші літаки, які атакували наземні цілі. Однак все ж є й інша сторона медалі. Про неї Олександр і розповів, поки його побратими перебувають на навчанні польотів на новітніх літальних апаратах.

"Сподіваюся, що ми отримаємо більш сучасний комплект озброєння. Ще б дуже добре було отримати Авакс. Ворожим літакам потрібно давати гідну відсіч, але на жаль, наші літаки фізично і морально дуже застаріли. Ми не можемо достатньо ефективно виконувати бойові завдання. Нам дуже потрібно отримати сучасний пакет озброєння", - доповнив Олександр.

Дивіться відео про пілота Олександра:

Нагадаємо, Захід продовжить свою підтримку України. Насамперед йдеться про зброю, яка вже зараз потрібна ЗСУ в наступі, забезпеченні сучасною бойовою авіацією та розмінуванні територій, йдеться в результатах засідання "Рамштайн-16", озвучених главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Також, полковник Збройних сил України Петро Черник вважає, що повернути окупований росіянами Крим набагато легше, ніж Донбас. В інтерв'ю ТСН він розповів, як це зробити.За словами Чорника, Крим-це півострів, 250 кілометрів з півночі на південь і трохи більше 360 кілометрів зі сходу на захід.

Водночас, на Лимансько-Куп'янському напрямку тривають дуже важкі бої. Російські окупанти намагаються прорватися вперед. Ситуацію може ускладнити негода. Про це заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо. Там росіяни накривають артою, авіацією і дронами.

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