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Путін розмріявся про припинення допомоги Україні: у США влаштували йому рознос

Андрій Ганчук
15 грудня 2023, 12:33
Володимир Путін підтвердив, що цілі агресора Росії в Україні не змінилися, навіть незважаючи на величезні втрати у лавах окупантів, сказав Метью Міллер.
Путін, ВСУ
Путін не "переживе" колективний Захід - Держдеп / Колаж: Главред, фото: 115-та ОБрТрО, скріншот YouTube

Глава Кремля Володимир Путін підтвердив, що, незважаючи на величезні втрати, міжнародну ізоляцію і проблеми в економіці, цілі Росії у війні проти України залишилися незмінними. Путін сподівається "пережити" колективний Захід, але він помиляється. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Під час брифінгу Держдепу він прокоментував риторику Путіна про те, що західна допомога Україні нібито закінчується. За його словами, тепер Конгрес США повинен показати свою позицію.

Також чиновник акцентував увагу на тому, що, незважаючи на величезні втрати, Путін має намір продовжувати війну проти України.

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"Все ще хоче завоювати Україну і він не відмовився ані від чого з того, чого він мав намір досягти в цій кампанії, незважаючи на те, що його армія відкинута від своїх початкових цілей, незважаючи на те, що вони зазнали безліч поразок на полі бою", - зазначив Міллер.

На думку представника Держдепартаменту США, Путін зробив ставку на те, що він зможе "пережити" Захід, проте глава Кремля помиляється.

"Отже, що я скажу, так це те, що з боку нинішньої адміністрації ми чітко дали зрозуміти, що вважаємо, що ця ставка невірна, і ми вважаємо, що він не переживе Захід і не переживе США. І тепер Конгресу належить довести, що ця ставка невірна", - підкреслив Метью Міллер.

Заяви Путіна про Україну

Директор Росії Володимир Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. Під час "прямої лінії" він вигадав, що Одеса, мовляв, російське місто, а війна закінчиться тільки після того, як Кремль "досягне всіх своїх цілей".

Крім того, Путін вибухнув пропагандою про нібито знищення військами РФ 747 танків і 2,3 тисяч бронемашин ЗСУ після початку контрнаступу української армії. Жодних доказів він не наводив.

Путін сказав, що в Україні воює 617 тисяч окупантів РФ. У Головному управлінні розвідки Міноборони спростували його слова і підкреслили, що вороже угруповання нараховує 473 тисячі військових.

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