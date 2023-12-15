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Фонд ЄС для України на €50 млрд: в Орбана висунули нову вимогу

Олексій Тесля
15 грудня 2023, 16:39
Фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться, заявили в МЗС.
Орбан, Євросоюз
У МЗС зробили заяву з приводу виділення коштів Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ України вітає досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

"Це чіткий сигнал про те, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо завершення всіх необхідних юридичних процедур у січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування. 50 млрд. євро, виділених Євросоюзом для України, будуть спрямовані, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення і модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС", - зазначено в заяві.

МЗС вітає історичне рішення Європейської Ради про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС і очікує якнайшвидшого початку підготовки Європейською Комісією мандата на переговори та аналітичної оцінки українського законодавства (скринінгу).

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"Важливим також стало узгодження 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Україна давно працювала разом з партнерами над новим європейським санкційним пакетом, який сприятиме закриттю для Росії лазівок для обходу санкцій, а також зменшувати можливості подальшого фінансування російської військової машини", - сказано в тексті.

МЗС також вітає зобов'язання ЄС та його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) та місію військової допомоги ЄС, а також через двосторонню допомогу держав-членів.

"Закликаємо ЄС якомога швидше затвердити новий восьмий транш допомоги в рамках Європейського фонду миру. Підтримуємо пропозицію Європейської Ради прискорити роботу над реформуванням EPF та збільшенням її фінансування для кращого задоволення військових потреб України. Сподіваємося також на якнайшвидше узгодження механізму використання російських заморожених активів для відновлення України, а також їх спрямування на потреби України, зокрема через Ukraine Facility", - підкреслили у відомстві.

Позиція Угорщини

Угорщина наполягає, щоб ЄС розблокував більше коштів для Будапешта перед тим, як узгодити оновлений бюджет Союзу, що містить пакет фіндопомоги для Києва, повідомляє Politico з посиланням на політичного директора прем'єр-міністра Угорщини Балажа Орбана.

"Ми вважаємо, що виконали юридичні вимоги, так що ми не розуміємо, чому у нас немає доступу до 100% належних нам коштів", - заявив Орбан журналістам у Брюсселі. Він зазначив, що Угорщина "готова до переговорів" з бюджетних питань.

Виділення допомоги ЄС Україні

У середу лідери країн ЄС не змогли домогтися консенсусу по темі подальшої фінансової допомоги Україні. Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що лідери повернуться до перегляду бюджету ЄС, які передбачає виділення Україні пакету допомоги на 50 млрд євро протягом найближчих років, на початку наступного року.

Мішель зазначив, що основною перешкодою для схвалення нової версії бюджету став прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Як відомо, у грудні 2022 року Євросоюз вирішив заморозити виділення Угорщині близько 30 млрд євро у зв'язку з побоюваннями з приводу недотримання принципів верховенства права та недостатніх заходів боротьби проти корупції. Єврокомісія оголосила про розблокування для Угорщини частини коштів з фондів згуртування напередодні Європейської Ради.

Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз не схвалив виділення Україні 50 млрд євро: Орбан наклав вето. Президент Європейської Ради Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші. Позачерговий саміт ЄС збереться в січні.

Як повідомляв Главред, раніше головний політичний радник прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, що Угорщина готова зняти своє вето на масштабну пропозицію Європейського Союзу про фінансування України в обмін на мільярди фінансування.

Також повідомлялося, що Орбан і республіканці розроблятимуть план для блокування допомоги Україні. Члени Республіканської партії США хочуть зустрітися з соратниками пропутінського міністра Віктора Орбана. Вони планують домогтися "припинення військової підтримки України".

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Євросоюз Угорщина МЗС України грошова допомога
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