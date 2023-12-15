Допомога Україні на $61 млрд.: Сенат США голосуватиме вже найближчим часом

Сенатори відкладуть свою відпустку, щоб розглянути законопроект, спрямований на фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, сказав Чак Шумер.

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Сенат США голосуватиме за військову допомогу Україні вже наступного тижня - Шумер / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

Сенат США голосуватиме за військову допомогу Україні та Ізраїлю вже наступного тижня. Перемовини між демократами і республіканцями щодо зміни політики безпеки кордонів тривають. Про це заявив лідер демократичної сенатської більшості Чак Шумер.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що Сенат відкладе свою відпустку, яка повинна була розпочатися в п'ятницю, щоб зібратися в понеділок і згодом розглянути ініціативи, спрямовані на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

"Від нашого успіху залежить дуже багато... Ми знаємо, що світ спостерігає", - підкреслив Шумер. відео дня

Військова допомога Україні від США

Глава Білого дому Джо Байден раніше заявив про готовність до угоди з республіканцями щодо питання кордону з Мексикою, щоб вони припинили блокувати пакет допомоги Україні. За його словами, у такій ситуації Київ не повинен ставати заручником американських обставин.

14 грудня в адміністрації Байдена сказали, що спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав ініціативу лідера демократів у Сенаті Чака Шумера з приводу продовження роботи Конгресу на тиждень. Законодавці могли піти на канікули без затвердження допомоги Україні.

США вичерпали бюджет допомоги Україні, сказала спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр. Зокрема, Штати витратили 96% грошей, які призначені на покупку військового обладнання для Пентагону на заміщення тих озброєнь, які американці передають Києву. Решта суми буде витрачена вже в грудні.

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