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"РФ нікуди не просувається": у Зеленського жорстко вилаяли нахабні вкиди Путіна

Олексій Тесля
15 грудня 2023, 20:15
За рік РФ не просунулася на істотну відстань по лінії фронту, підкреслив Михайло Подоляк.
Володимир Путін, Михайло Подоляк
Михайло Подоляк прокоментував висловлювання Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Диктатор РФ Володимир Путін під час свого недавнього виступу показав світові ненависть до України, тому ні про які домовленості з агресором не може йти мови, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Єдина мотивація, з якою Росія прийшла на територію України в 2014 році, і повномасштабно зайшла в 2022 році, – це ненависть, а також бажання масово знищувати українців, підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

"Ця країна хоче виграти війну і знищити велику кількість людей після війни. Навіть не під час війни. Я хочу, щоб ви зрозуміли цю фразу. Знищити після війни, протягом п'яти років, мільйон українців. Ви готові з ними обговорювати цю перспективу?", - каже представник ОП.

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Він упевнений в тому, що "русский мир" може кудись просувати - вбиваючи максимальну кількість людей, які не хочуть мати з ним ніякого зв'язку. Тому ілюзії, що сторони можуть домовитися, є абсолютним маренням.

"Вони не просуваються нікуди. Вони за рік активних бойових дій не зайняли жодного населеного пункту України, не просунулися на якісь суттєві відстані по лінії фронту. Так, вони знищили велику кількість населених пунктів, але це ж і є "русский мир" – якщо не зайду кудись, то як мінімум знищу. Але вони залишилися там, де і були. І рік вже вони там стоять. Це незважаючи на всі ті заяви, які Путін періодично робить: що вони "знищили" вже в десятий раз українську армію, що вони знищили всі наші бронесили, знищили всі системи ПРО і так далі", - сказав радник глави ОП.

Він також переконаний в тому, що неможливо побудувати майбутнє, домовляючись з Путіним, адже він відверто ще раз розповів про свої плани.

"Я буду вас вбивати, а ви можете тільки погодитися з тим, що маєте на це право. Ви можете скласти зброю і стати на коліна, щоб я знищив вас поступово, насолоджуючись цим. Ви можете воювати, захищаючи себе, але тоді я буду з вами все одно воювати, поки ви мене не знищите", - додав Подоляк, кажучи про слова Путіна.

Війна в Україні

Раньше Путін розмріявся про припинення допомоги Україні. Володимир Путін підтвердив, що цілі агресора Росії в Україні не змінилися, навіть незважаючи на величезні втрати в рядах окупантів, сказав Метью Міллер.

Нагадаємо, раніше Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. В ході " Прямої лінії "він придумав, що Одеса, мовляв, російське місто, а війна закінчиться тільки після того, як Кремль"досягне всіх своїх цілей".

Крім того, Путін вибухнув пропагандою про нібито знищення військами РФ 747 танків і 2,3 тисяч бронемашин ЗСУ після початку контрнаступу української армії. Ніяких доказів він не навів.

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Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
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