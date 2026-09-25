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Зустріч Зеленського з Путіним: ЗМІ дізналися про несподівану пропозицію Трампа

Олексій Тесля
25 вересня 2026, 22:00
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Пропозиція американського президента викликала невдоволення Володимира Зеленського, повідомляють ЗМІ.
Зустріч Зеленського з Путіним: ЗМІ дізналися про несподівану пропозицію Трампа
Дональд Трамп закликає Володимира Зеленського зустрітися з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне:

  • Трамп запропонував Зеленському зустрітися з Путіним у Москві
  • Пропозиція американського президента викликала невдоволення Зеленського

Американський лідер Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Як повідомляє агентство Bloomberg, президент України відхилив пропозицію Трампа, яку той висловив під час зустрічі із Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН.

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За словами співрозмовників Bloomberg, пропозиція американського президента викликала невдоволення Зеленського.

Зазначається, що, за словами європейських чиновників, Трамп і його команда позитивно поставилися до їхніх зусиль щодо підтримки України до настання зими. Вони також зазначили, що зустріч Зеленського з Трампом загалом була позитивною.

Як відомо, раніше Путін уже заявляв, що готовий прийняти Зеленського в Москві. Український лідер, у свою чергу, назвав подібні запрошення "іграми" і запропонував для зустрічі нейтральну країну, зокрема Швейцарію або Туреччину.

Крім того, нещодавно Зеленський жартома пообіцяв прилетіти до Москви "на ракеті", відповідаючи на запитання пропагандиста російського державного каналу "Росія-1" про те, коли президент України відвідає столицю РФ.

Переговори Зеленського з Путіним - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловився щодо перспектив можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним у рамках переговорів про завершення війни.

На думку експерта, Зеленський усвідомлює, що така зустріч навряд чи відбудеться. Загородній вважає, що Путін не братиме особистої участі в таких переговорах, оскільки, на його думку, це могло б означати для російського керівництва політичні втрати та фактичне визнання України й Зеленського як самостійних учасників переговорного процесу.

"Зеленський чудово розуміє, що зустрічі з Путіним не буде, бо Путін не поїде на переговори, адже це буде його політичною поразкою та визнанням суб’єктності України та Зеленського", - підкреслив він.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін
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