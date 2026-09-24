Інтернет в Україні суттєво подорожчає: провайдер попередив про ріст тарифів

Власник інтенет-провайдера заявив, що дешеві оператори можуть зникнути з ринку, якщо не адаптують мережі до нових умов.

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Інтернет за 300-350 грн відходить у минуле / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

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Інтернет в Україні може суттєво подорожчати

Провайдери витрачають більше на резервне живлення та дублювання каналів зв’язку

Російські атаки пошкоджують інфраструктуру провайдерів

Вартість домашнього інтернету в Україні може суттєво зрости через пошкодження інфраструктури та збільшення витрат. Провайдери не зможуть надалі працювати за тарифами 300-350 гривень на місяць. Про це власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов розповів у коментарі виданню dev.ua.

За його словами, витрати операторів на підтримку стабільності мереж постійно зростають, зокрема через необхідність резервного живлення та дублювання каналів зв’язку.

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"Треба очікувати збільшення вартості за послуги інтернету. Провайдери, які забезпечують сталість мереж, резерв живлення і резерв каналів звʼязку, не можуть надалі надавати інтернет за 300–350 грн. Буде суттєве підвищення цін", - заявив Полюдов.

Він також зазначив, що оператори, які не адаптуватимуть свої мережі до нинішніх умов і продовжуватимуть демпінгувати, можуть зникнути з ринку. Водночас перехід до провайдера зі стійкішою інфраструктурою може займати більше часу через черги на підключення.

Однією з причин можливого зростання тарифів є збільшення витрат на резервне живлення та додаткові канали зв’язку. Такі рішення дозволяють провайдерам підтримувати роботу мережі під час аварій та пошкоджень основної інфраструктури.

У яких провайдерів пошкоджено обладнання

На ситуацію також впливають російські атаки. Після нічного удару РФ по Києву проблеми з інтернетом виникли у клієнтів одразу кількох провайдерів.

Зокрема, Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, а MiroHost та Cityhost - про пошкодження або втрату обладнання в київських дата-центрах.

Раніше про перебої в роботі або пошкодження інфраструктури через російські атаки повідомляли "Павутина", UTELS, KyivLink та Crazy Network. Після нових ударів про пошкодження своєї інфраструктури в Києві також заявили KIEVNET, Домонет та FAUST/Fast.net.

Частину послуг уже відновили. Водночас фахівці досі ремонтують пошкоджене обладнання та стабілізують мережі, тому тимчасові перебої залишаються можливими.

Як РФ планує керувати ракетами і дронами під час атак - пояснення експерта

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія намагається вивести на орбіту супутники власного аналога Starlink під назвою "Рассвет". Перші спроби виявилися невдалими, однак РФ може доопрацювати двигуни та повторити запуск.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

За його словами, поява російського супутникового угруповання може створити серйозні проблеми для України.

"Росія - це космічна держава, і цілком імовірно, що якась ракета "Ангара" одним запуском "неочікувано" виведе на орбіту половину супутникового угруповання "Рассвет", - попередив Бескрестнов.

Експерт зазначив, що такі супутники потенційно можуть використовуватися для онлайн-керування "Шахедами" та ракетами. Він наголосив, що Україні потрібно заздалегідь розробити систему РЕБ проти "Рассвету" та захистити нею ключові об’єкти інфраструктури.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про підготовку до складного опалювального сезону. За даними джерела, Росія накопичує ракети для зимових атак.

Російські війська вже третій тиждень атакують телекомунікаційну інфраструктуру України. Представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков розповів, що через удари по дата-центрах і центрах зв’язку можуть виникати перебої з інтернетом та мобільним зв’язком.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав громадян бути пильними у найближчі дні. Він попередив про можливість нового балістичного удару.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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