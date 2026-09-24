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"Зустрічі з Путіним не буде": несподіваний сценарій завершення війни

Олексій Тесля
24 вересня 2026, 23:57
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Володимир Путін не поїде на переговори, вважає Тарас Загородній.
Зеленський, Путін
Розкрито ймовірність зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяв Загороднього:

  • Путін не поїде на переговори із Зеленським
  • Зеленський говорить про переговори з Путіним для тиску на Трампа

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував ймовірність зустрічі президента України Володимира Зеленського з диктатором РФ Володимиром Путіним для завершення війни.

"Зеленський чудово розуміє, що зустрічі з Путіним не буде, бо Путін не поїде на переговори, адже це буде його політичною поразкою та визнанням суб’єктності України й Зеленського", - наголосив він в інтерв’ю "Главреду".

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На думку експерта, навіть якщо раптом така зустріч відбудеться, то Путін на ній говоритиме те саме, що озвучував публічно.

"Хочу підкреслити: з боку Зеленського прохання, адресовані Трампу, організувати переговори та зустріч із Путіним - це тиск на Трампа. Адже якщо він не може цього зробити, тоді потрібно вирішувати питання по-іншому. Як саме – ми говорили вище", – додав Загородній.

В ОП назвали умову, за якої бойові дії можуть піти на спад

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що вже восени інтенсивність бойових дій може знизитися. За його оцінкою, це може статися в тому випадку, якщо російська армія не зможе виконати завдання, які поставила перед собою під час нинішнього літнього наступу.

Як зазначив Подоляк, російське керівництво розраховує на значні результати в рамках цієї військової кампанії та пов’язує з нею плани щодо просування та захоплення нових територій. Якщо Москві не вдасться досягти заявлених цілей, розвиток ситуації на фронті, за словами радника ОП, може суттєво змінитися.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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