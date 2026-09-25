РФ обстрілює дата-центри: чи є ризик відключення Інтернету в Україні

Ще одна вразливість центрів обробки даних пов’язана з їхнім розташуванням: багато з них знаходяться у звичайних наземних будівлях

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Росія завдає ударів по українським провайдерам / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Pixabay/Lucent_Designs_dinoson20

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У чому полягає небезпека ударів по дата-центрах

Що станеться у разі пошкодження дата-центрів

Чи може Інтернет повністю зникнути

Російські атаки дійсно здатні призвести до перебоїв з інтернетом і зв’язком в окремих населених пунктах і районах. Однак повністю позбавити доступу до мережі всю Україну одночасно, на думку фахівців, неможливо.

У чому полягає небезпека ударів по дата-центрах

За словами радника президента України з питань оборонних технологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, українська інтернет-інфраструктура побудована за розподіленим принципом. Тому пошкодження одного дата-центру, вузла зв'язку чи іншого важливого об'єкта саме по собі не призведе до відключення цілих областей чи міст.

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"Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна - області, міста - не залишиться без інтернету", - зазначає він.

При цьому локальні збої цілком можливі. Якщо обладнання провайдера виявляється пошкодженим, фахівцям доводиться проводити ремонт, відновлювати інфраструктуру та шукати альтернативні маршрути для передачі трафіку.

Крім того, відновлення пошкоджених мереж вимагає додаткових фінансових витрат. За словами Бескрестнова, у майбутньому це потенційно може позначитися й на ціні інтернет-послуг.

Разом із тим експерт закликав українців не реагувати панікою на повідомлення про можливе повне відключення інтернету.

"Не варто піддаватися інформаційним атакам ворога і панікувати. Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, тепер лякають зникненням інтернету", - сказав він.

Таким чином, наслідки атак можуть проявлятися локально:

проблеми можуть виникнути у певного оператора, у конкретному місті або окремому районі;

варіант, за якого інтернет одночасно зникне на всій території України, вважається нереалістичним.

/ Інфографіка: Главред

Що таке дата-центри і чому вони стають ціллю

Дата-центр, який також називають центром обробки даних, - це спеціалізоване приміщення, в якому розміщуються сервери, системи зберігання інформації та мережеве обладнання. Саме така інфраструктура забезпечує роботу великої кількості цифрових сервісів.

Від дата-центрів залежать, зокрема, новинні ресурси, державні інформаційні системи, банківські онлайн-сервіси, хмарні платформи, телефонія та корпоративні мережі. Тому пошкодження одного такого об’єкта може вплинути одразу на кілька видів послуг, якими люди користуються щодня.

Саме концентрація великої кількості обладнання та трафіку робить такі об’єкти потенційно привабливими цілями для атак.

Що станеться у разі пошкодження дата-центрів

Консультант у сфері телекомунікацій, ІТ та медіаринку Анатолій Фроленков зазначає, що через пошкоджені в Києві майданчики проходив значний обсяг трафіку внутрішнього сегмента.

"Були виведені з ладу ключові дата-центри, де відбувається комутація всеукраїнського сегмента інтернету. Для розуміння масштабу - через ці майданчики раніше, до повномасштабної війни, проходила значна частка трафіку внутрішнього сегмента. У результаті на кілька годин "зависли" два великих оператори, ядро мережі яких розташовувалося саме там", - цитує Фроленкова портал.

За словами фахівця, додаткова вразливість таких об’єктів пов’язана з їхнім розташуванням. Багато дата-центрів знаходяться у звичайних наземних будівлях, які спочатку не створювалися з урахуванням можливого впливу засобів ураження.

Чи може Інтернет повністю зникнути

Незважаючи на пошкодження окремих великих об’єктів, експерти не очікують повного відключення Інтернету в країні. Однією з причин вони називають високий ступінь децентралізації українського телекомунікаційного ринку.

"В Україні ніколи не було міністерства інтернету, галузь ніколи не регулювалася, не були потрібні багатомільйонні ліцензії. Вхід на ринок був максимально дешевим, тому й послуги надавали тисячі підприємців. Це максимально децентралізована галузь", - прокоментував DW експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко.

Він пояснив, що в Україні працюють кілька тисяч суб’єктів господарювання, які надають доступ до інтернету. Кожен із них має власну інфраструктуру та підключення до магістральних операторів. Найбільші компанії також мають власні міжнародні канали зв’язку.

Для пересічного користувача це означає наявність альтернатив: у більшості випадків можна обрати іншого постачальника послуг, а в деяких багатоквартирних будинках доступні одразу кілька провайдерів.

На думку експерта, саме така структура ринку стала одним із факторів стійкості українського інтернету:

"В Україні, безперечно, один із найкращих сервісів доступу до мережі Інтернет у світі", - каже Глущенко.

При цьому фахівець зазначає, що фізичне руйнування обладнання все ж може тимчасово вивести з ладу окремі ділянки мережі. Відновити їх можна після проведення відповідних ремонтних робіт.

/ Инфографика: Главред

Як готують інфраструктуру до нових атак

На необхідність подальшого резервування інфраструктури звертає увагу й голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Федієнко.

"Чи зникне інтернет в Україні? Звичайно - ні. Відбудеться перебудова інфраструктури, резервування багатьох майданчиків", - написав у Facebook Федієнко.

За його словами, подібні атаки не здатні надовго паралізувати роботу українських провайдерів, оскільки пошкоджені елементи інфраструктури можна відновлювати.

Фахівці, у свою чергу, рекомендують операторам і власникам дата-центрів продовжувати посилювати децентралізацію. Серед можливих заходів - територіальний розподіл обладнання, створення додаткових майданчиків в інших регіонах, а також зберігання резервних копій і дзеркал даних за межами України, зокрема в європейських дата-центрах і хмарних сервісах.

Позиція президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів нараду. Серед іншого було ухвалено додаткові рішення щодо захисту та забезпечення безперебійної роботи інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, критично важливих для сфери зв’язку.

"Необхідна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це особиста відповідальність чиновників та керівників спецслужб", - наголосив Зеленський.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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