Мобілізація в РФ: експерт назвав, скільки людей потрібно Кремлю до кінця року

Роман Світан вважає, що Росії знадобиться до 200 тисяч нових військових для поповнення втрат до кінця року.

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Роман Світан вважає, що Росії знадобиться до 200 тисяч нових військових / колаж: Главред, фото: МО РФ, скрін

Що сказав Роман Світан:

Кремлю не обов'язково доведеться вдаватися до відкритої мобілізації

Москва може посилити кампанію з набору контрактників

Після виборів у Росії знову активізувалися дискусії щодо можливої нової хвилі мобілізації. Москві може знадобитися від 150 до 200 тисяч осіб до кінця року, однак, найімовірніше, мова йтиме не про значне нарощування чисельності армії, а про поповнення втрат. Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, Росія планувала протягом 2026 року набрати понад 400 тисяч військовослужбовців, однак фактично змогла залучити трохи більше 200 тисяч осіб. На цьому тлі дефіцит особового складу становить близько 150 тисяч осіб.

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При цьому ситуація ускладнюється зростанням російських втрат на фронті. Світан зазначив, що влітку російська армія щодня втрачала близько тисячі осіб убитими та важкопораненими, які вибували з бойових дій. Зараз цей показник, за його оцінкою, зріс приблизно в півтора рази - до 1,5 тисячі осіб на добу.

"Тому їм необхідно ввести в стрій до кінця року приблизно 150–200 тисяч осіб", - заявив експерт.

Як Росія може поповнювати армію

На думку Світана, російське керівництво не обов’язково вдаватиметься до відкритої примусової мобілізації. Натомість Москва може посилити кампанію з набору контрактників, пропонуючи вищі виплати та розширений соціальний пакет.

Крім того, у Росії можуть використовувати механізми тиску на громадян для підписання контрактів. Деякі з таких підходів, зазначив експерт, російська влада вже застосовувала.

Світан також вважає, що в першу чергу до лав збройних сил можуть спробувати повернути резервістів, у яких вже існують певні договірні відносини з російською армією. Надалі рішення щодо нових мобілізаційних заходів залежатимуть від ситуації на фронті та масштабів втрат.

Чому йдеться приблизно про 700 тисяч військових

При цьому експерт не очікує істотного збільшення загальної чисельності російського угруповання. За його оцінкою, Москва прагнутиме утримувати її приблизно на рівні 700 тисяч військовослужбовців.

"Саме таку кількість військових Росія здатна забезпечувати", - сказав Світан.

Він пояснив це насамперед економічними та виробничими можливостями РФ. За його словами, російська економіка не здатна постійно забезпечувати необхідним озброєнням та військовою амуніцією значно більшу наступальну армію.

"Якби могла утримувати 1,5–2 мільйони осіб, то вже давно б поставила їх у стрій", - зазначив експерт.

Таким чином, Світан вважає, що мобілізаційні заходи в Росії, найімовірніше, триватимуть. Однак цього року вони можуть відбуватися переважно у формі посиленого набору контрактників та інших механізмів залучення людей до армії.

Головним завданням, за його оцінкою, буде не збільшення чисельності російських військ на лінії бойового зіткнення, а компенсація втрат і збереження угруповання приблизно на рівні 700 тисяч осіб.

Дивіться відеоінтерв’ю Романа Світана для "Главред":

Мобілізація в РФ - головне

Раніше "Главред" повідомляв, що країна-агресор Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скибицький зазначав, що готовність Кремля розпочати нову хвилю мобілізації стане очевидною лише після виборів до російської Держдуми.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявляв, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. Поряд з цим у РФ відбуватиметься набір за контрактами.

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Про особу: Роман Свитан Світан Роман (4 січня 1964 р., м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який побував у полоні у 2014 році, працював радником голови Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та в інших ЗМІ, пише Вікіпедія.

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