Атака РФ залишила бізнес у руїнах: знищено 'Нову пошту', бренд Dukachi і фабрику

Під ударом опинилися "Нова пошта", "ТК-Домашній текстиль" та ювелірне підприємство Dukachi.

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Наслідки удару по "Новій пошті" та текстильній фабриці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sokolovsky.inform, t.me/novapostcorp

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РФ пошкодила та знищила об’єкти "Нової пошти" в Києві

Російська ракета влучила у виробництво "ТК-Домашній текстиль"

Знищено ювелірне підприємство Dukachi

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня були знищені та пошкоджені об’єкти українського бізнесу. Зокрема, зруйновано відділення №6 "Нової пошти" й пошкоджено сортувальне депо. Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Унаслідок ворожих ударів по Київщині було знищено відділення №6 "Нової пошти" та пошкоджено сортувальне депо компанії в Києві. За даними пресслужби, серед працівників постраждалих немає.

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Частину вантажу знищено, а вцілілі посилки переміщують на іншу локацію. Компанія зазначила, що компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

"Триває ліквідація наслідків. Нова пошта вже залучила резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці", - повідомили в компанії.

Актуальний статус відправлень можна перевірити в мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".

Які наслідки удару по ТК "Домашній текстиль"

У Києві російська балістична ракета влучила у виробничий комплекс "ТК-Домашній текстиль", спричинивши значні руйнування, розповів співвласник групи "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський.

"Дуже важко про це писати. Сьогодні вночі ворог добрався і до нас. Це був приліт балістики до нашого головного виробництва та логістичного складу ТК-Домашній Текстиль", - написав він.

За словами Соколовського, значно пошкоджено те, що підприємство створювало роками. Водночас працівники не постраждали.

Основну частину асортименту компанія виробляє на власних швейних фабриках у Києві та Одесі. Загальна площа виробництва становить близько 4000 квадратних метрів, де працюють приблизно 250 людей.

"Ми тримаємось і як би не було важко і боляче, будемо жити і "робити своє". Головне - що є потужна і професійна команда, а це головний наш скарб та капітал", - зазначив Соколовський.

РФ знищила ювелірне підприємство Dukachi

Внаслідок ракетного удару по Києву було повністю знищено ювелірне підприємство Dukachi, повідомила його співзасновниця Анна Книженко. За її словами, внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав.

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо", - написала Книженко.

Коли існує загроза ракетного удару по Україні

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 23 веренся попередив, що Росія може готувати новий удар по Україні із застосуванням балістичних ракет. За його словами, російська сторона не демонструє реальних кроків до припинення вогню, а найближчими днями українцям варто бути особливо уважними.

"Паралельно російські "дипломати" зволікають із будь-якими реальними кроками щодо припинення вогню, оскільки це не входить до їхньої реалістичної зони інтересів. Будьте уважні в найближчі дні", - написав Коваленко.

На тлі заяви Коваленка окремі моніторингові Telegram-канали також повідомляли про можливу підготовку Росією нових ударів. Водночас точні терміни, масштаби та можливі цілі майбутньої атаки наразі не уточнювалися.

Атака РФ по Україні 24 вересня - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко повідомив про жертви та пошкодження внаслідок нічної російської атаки на столицю. За його словами, уламки ракет впали на житлові квартали та біля медичного закладу.

Представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков повідомив про системні удари по телекомінфраструктурі України. Він застеріг про можливі перебої зі зв’язком і порадив мати резервні SIM-картки та альтернативні канали інтернету.

Укренерго повідомило про удари по енергетичній інфраструктурі знеструмлення в 8 областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться там, де дозволяє безпекова ситуація.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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