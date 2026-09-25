Путін вигадав нову причину зриву переговорів: що заявив диктатор

Диктатор стверджує, що пропозиції щодо врегулювання вже сформовані, проте Москва ще визначатиметься з власною позицією.

https://glavred.net/world/putin-vydumal-novuyu-prichinu-sryva-peregovorov-chto-zayavil-diktator-10799378.html Посилання скопійоване

Путін зробив заяву про переговори з Україною / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

Путін звинуватив Київ у зриві переговорного процесу

Він заявив, що пропозиції нібито вже "на столі"

Диктатор відкидає підготовку до війни з Європою

Диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор Росія нібито була готова відновити переговори з Києвом після виборів, але Україна "спробувала нанести удари по Москві". Про це він сказав на полях Форуму об'єднаних культур, повідомляє ТАСС.

"Росія була готова відновити переговори з Києвом після виборів, але Україна спробувала завдати ударів по Москві та атакувала виборчі дільниці", - цинічно сказав диктатор. відео дня

Путін також додав, що всі пропозиції щодо мирного врегулювання вже нібито "на столі".

"Але РФ ще має подумати, що відповідає її інтересам", - сказав він.

Також диктатор назвав "цілеспрямованим роздуванням ситуації" та "провокацією" заяви щодо загрози РФ для європейських країн та необхідність готуватися до війни з нею.

"Росія не готується до війни з Європою, для цього немає мотивів і підстав", - почав виправдовуватися Путін.

Чи справді РФ буде готова до переговорів після виборів

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок говорив, що заяви американської сторони про можливу готовність Москви до переговорів після виборів у Росії не мають під собою реального підґрунтя.

За його словами, сама американська команда фактично визнала нереалістичність швидкого перемир'я.

"Кушнер фактично проговорився під час прес-конференції у Києві, коли сказав: якщо нам вдасться щось зробити до зими, це буде дивом. Тобто вони самі не розраховують на припинення вогню протягом найближчого місяця двох чи трьох", - зазначив він.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що США проведуть новий раунд переговорів з Україною та країною-агресором Росією щодо закінчення війни. Вони відбудуться протягом 10 днів, після того як українська сторона проінформує про нові деталі європейців, а американські переговорники проведуть зустріч з росіянами.

Президент Фінляндії Александр Стубб говорив, що українські війська переважають на полі бою і фактично виграють війну, тому Кремль має без зволікань сідати за стіл переговорів.

Зеленский також казав, що вимоги Росії визнати її суверенітет над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя вийшли з переговорного порядку денного.

Читайте також:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред