РФ змінює тактику: генерал розкрив мету затяжних атак на Київ

Ігор Романенко вважає, що існуючу систему оповіщення потрібно зробити більш гнучкою.

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Розкрито мету тривалих атак РФ / колаж: "Главред", фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Найважливіше із заяв Романенка:

Мета РФ - паралізувати столицю та не дати людям можливості працювати

Існуючу систему оповіщення необхідно зробити більш гнучкою

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в містах, розташованих у тилу.

"Це мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема, бо від нас залежить: як нам адаптуватися до таких умов, у які нас ставить противник", - розповів він ТСН.

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Однією з ключових проблем він вважає надмірну концентрацію прийняття рішень на верхніх рівнях. За словами експерта, інформація та розпорядження надходять зверху вниз, тоді як представники місцевих органів та керівники установ часто обмежені встановленими алгоритмами й намагаються не брати на себе додаткову відповідальність.

Експерт вважає, що існуючу систему оповіщення необхідно зробити більш гнучкою. Загальні для всієї країни рівні повітряної небезпеки, на його думку, повинні доповнюватися більш точною інформацією, що враховує ситуацію в окремих містах, районах і навіть невеликих територіях. Такий підхід, на думку експерта, дозволив би людям краще розуміти те, що відбувається, та приймати рішення без зайвої паніки.

"Інформація про рівень небезпеки в небі має надходити до керівників нижчих ланок - міських та районних адміністрацій, директорів дитячих садків, шкіл, керівників торговельних мереж або автозаправок. І вони мають ухвалювати подальші рішення щодо того, як діяти в конкретних обставинах, і робити це дуже швидко. "Червона" та "жовта" тривога - це для всієї країни, а нам потрібно деталізувати її для району, вулиці, мікрорайону, кварталу. Тоді люди отримають можливість не панікувати й бути впевненішими у своїх діях", - каже генерал-лейтенант.

При цьому експерт визнає, що тривале застосування обмежень в умовах війни може бути об’єктивно необхідним. Однак, на його думку, паралельно з введенням таких заходів необхідно налагоджувати більш ефективну взаємодію між владою, керівниками установ та населенням. Це дозволило б враховувати реальні обставини й одночасно зберігати можливість нормального функціонування міста там, де це можливо.

/ Главред

РФ може готувати балістичний удар: розкрито цілі

Раніше Главред повідомляв, що заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібицький заявив про подальше нарощування Росією ракетно-дронових атак. За даними української розвідки, Москва поступово підвищує інтенсивність ударів, розраховуючи не тільки завдати шкоди військовим об’єктам, а й посилити соціально-економічний тиск на Україну.

У розвідці також припускають, що до кінця поточного року Росія має намір завершити випробування нового класу балістичних ракет. Заявлена дальність їхнього застосування може сягати 800 кілометрів, що потенційно розширює перелік українських регіонів, які можуть опинитися в зоні загрози.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, Росія атакувала західні області України. Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області російський безпілотник влучив у автозаправну станцію. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Тернопіль. У місті пролунала серія вибухів, є влучання в об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок, за попередніми даними, одна людина отримала травми. У Хмельницькій області уламки збитого російського дрона впали на територію підприємства, де виникла пожежа.

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Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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