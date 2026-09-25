Українці зможуть платити за світло втричі менше: коли знизиться тариф

Знижена ставка діятиме з 1 жовтня до 30 квітня 2027 року, але лише на перші 2000 кВт*год.

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Хто зможе суттєво заощадити на електроенергії / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Нічний тариф для електроопалення - 1,32 грн/кВт*год

Знижка діятиме з 23:00 до 7:00 на перші 2000 кВт*год

Мешканці Закарпаття, які проживають у квартирах і будинках з електроопаленням, мають право платити за світло втричі менше – 1,32 замість 4,32 грн/кВт*год. Про це повідомляє "Закарпаттяенергозбут".

Пільговий тариф діятиме з 1 жовтня і аж до 30 квітня 2027 року, але лише на перші спожиті 2000 кВт*год. Правила регулюються постановою Кабміну № 530 від 29 квітня 2026 року.

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Для цього потрібно встановити двозонний лічильник, а знижений тариф діятиме з 23:00 до 07:00.

"Нагадаємо: ціну на електроенергію в Україні, як і спеціальний тариф на опалювальний період, встановлює уряд", - йдеться у повідомленні.

Якою буде вартість електроенергії у жовтні

Стандартний тариф:

перші 2000 кВт*год - 2,64 грн/кВт*год;

кожна кіловат-година за межами пільгового обсягу - 4,32 грн/кВт*год.

Споживачі, які встановили двозонний лічильник, можуть заощадити ще більше. Так, перші 2000 кВт*год для них коштуватимуть:

вдень (07:00 – 23:00) – 2,64 грн*год.;

вночі (23:00 – 07:00) – 1,32 грн/кВт*год.

Як оформити тариф на електроопалення

Перший крок для споживача - замовлення проєкту узаконення або влаштування електроопалення в акредитованій проектній організації. Далі обладнання монтується відповідно до цього проєкту, після чого власник отримує технічний паспорт або відповідний акт.

Наступний етап стосується оператора системи розподілу: до нього звертаються, щоб внести зміни до технічних характеристик об'єкта та договору про розподіл.

Завершальна дія - передати постачальнику оновлений договір або витяг із даними про наявність електроопалення, без чого пільгову ставку в розрахунках не застосують.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи є передумови для підвищення комунальних тарифів

Експерт з енергетики Володимир Омельченко говорив, що передумови для поступового підвищення цін на комунальні послуги вже є.

Однак, за його словами, це питання політичної готовності уряду.

"Фактично існуючий тариф для населення є збитковим, тому думаю, що під впливом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу вже виникла ситуація, назріла така ситуація, щоб дійсно поступово підвищувати тариф для населення", - наголосив він.

Тарифи - останні новини

Як повідомляв Главред, вартість домашнього інтернету в Україні може суттєво зрости через пошкодження інфраструктури та збільшення витрат. Провайдери не зможуть надалі працювати за тарифами 300-350 гривень на місяць.

Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. Рішення підтримали 74 депутати.

Крім того, Україна може розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та газ для побутових споживачів у 2027 році після створення механізмів соціального захисту населення.

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Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

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