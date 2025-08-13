Рус
Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним: ЗМІ дізналися ймовірне місце саміту

Олексій Тесля
13 серпня 2025, 21:28
За неофіційною інформацією, питання про місце проведення зустрічі обговорювали під час минулої відеоконференції.
Головне:

  • Зустріч може відбутися в одній із країн Європи
  • Не виключено, що саміт пройде на Близькому Сході

Стало відомо, де може відбутися можливий тристоронній саміт за участю президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

Зустріч може відбутися або в одній із країн Європи, або на Близькому Сході, йдеться в матеріалі видання The Guardian.

відео дня

За неофіційною інформацією, питання про місце проведення зустрічі обговорювали під час минулої відеоконференції за участю американського та українського президентів.

Підкреслюється, що в обговоренні також брали участь лідери низки європейських країн. Серед варіантів розглядаються міста в європейському регіоні та на Близькому Сході.

Припинення вогню: думка експерта

Економіст і колишній член Ради НБУ (2019-2021) Віталій Шапран висловився щодо того, наскільки довго Росія зможе продовжувати військові дії.

За його словами, у РФ ще залишаються ресурси щонайменше до кінця поточного року. "Вони вважають, що накопичили достатній запас ракет та інших засобів. Однак інтенсивність бойових дій змінюється, а також спостерігається координована робота української розвідки, СБУ та інших структур, які систематично проводять успішні операції", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що проведе зустріч із Зеленським і Путіним після саміту на Алясці. "Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже одразу провести другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був там", - сказав Трамп.

Як повідомляв Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори між Трампом і Путіним не є поступкою російському диктатору. Насправді це "зустріч для з'ясування позицій".

Інші новини:

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

