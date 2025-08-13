Рус
США готують зустріч Трампа, Путіна і Зеленського: ЗМІ дізналися, коли її планують

Андрій Ганчук
13 серпня 2025, 18:08оновлено 13 серпня, 18:43
Зустріч може відбутися вже наприкінці наступного тижня.
Дональд Трамп, Зеленский, Путин
США шукають місце для зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа - CBS News / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • США готують зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
  • Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня

Сполучені Штати працюють над організацією зустрічі глави Білого дому Дональда Трампа, керівника країни-окупанта Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Зустріч має відбутися вже наприкінці наступного тижня.

США шукають місце для проведення зустрічі

Як повідомляє CBS News із посиланням на два джерела, які ознайомлені з процесом, Вашингтон готує зустріч Трампа, Путіна і Зеленського.

відео дня

"Два джерела, знайомі з перебігом цих пере мовин, повідомили CBS News у вівторок, що США працюють над місцем проведення зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського, яка має відбутися вже наприкінці наступного тижня", - пишуть журналісти.

Що каже експерт

Не варто розраховувати на тривале припинення вогню до кінця цього року, сказав в інтерв'ю Главреду політолог Максим Розумний.

За його словами, якщо Трампу не вдасться домовитися з Путіним, Білий дім не зупинить військову підтримку України, а сам Трамп, хоча й заморозить свою участь у процесі, працюватиме над стримуванням Росії.

"Водночас, він навряд чи припинить підтримку України - можливо, навіть певною мірою її збільшить, або принаймні збереже нинішній рівень. Він намагатиметься зробити так, щоб Путін не досяг своїх цілей. При цьому Трамп, імовірно, не кидатиметься "рятувати" Україну, але, з огляду на особисту образу на Путіна, зробить чимало для стримування Росії. Тому на тривале припинення вогню, щонайменше до кінця цього року, розраховувати не варто, хоча певний шанс є", - наголосив Розумний.

Зустріч Трампа і Путіна - головні новини:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 11 серпня підтвердив свою зустріч із Володимиром Путіним у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. За словами Трампа, наступна зустріч має відбутися вже в тристоронньому форматі.

"Наступна зустріч відбудеться із Зеленським і Путіним або Зеленський, Путін і я. Я хочу організувати зустріч між двома лідерами", - додав Трамп.

У середу, 13 серпня, відбулися перемовини у відеоформаті за участю Володимира Зеленського, лідерів Європи, Трампа та його команди. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп сказав, що його мета на зустріч із Путіним - припинення вогню. Також Трамп підкреслив: без України питання територій вирішуватися не будуть.

Пізніше Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом. Президент наголосив, що Україна не має наміру виводити свої війська з Донбасу. Будь-які питання територіальної цілісності не можуть обговорюватися без участі народу і врахування Конституції України.

Інші новини:

Про джерело: CBS News

CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

Реклама

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народження

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народження

Реклама
Реклама
Реклама
