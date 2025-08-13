Рус
РФ "наробила достатньо ракет": тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Олексій Тесля
13 серпня 2025, 18:21
Змінюється інтенсивність бойових дій, і є певна злагоджена робота Сил оборони, каже Віталій Шапран.
РФ готує нові удари по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Шапрана:

  • Країна-агресор РФ може ще продовжувати війну
  • Ефективними будуть операції в тилу зі знищення військових об'єктів РФ

Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран прокоментував питання про те, скільки часу країна-агресор РФ може ще продовжувати війну.

"Запас у них є до кінця року. Вони вважають, що наробили достатньо ракет тощо. Але змінюється інтенсивність бойових дій, і є певна злагоджена робота нашого ГУР, СБУ та інших підрозділів, які регулярно проводять операції", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що основна проблема військового бюджету РФ у тому, що з 17 трильйонів рублів тільки близько 3-4 трильйонів ідуть на виплати, а решта - це поповнення арсеналу.

"Тому чим ефективнішими будуть такі операції в тилу ворога зі знищення військових об'єктів, тим швидше в них закінчаться кошти і тим швидше вони підуть на більш прийнятні для України умови", - каже він.

Співрозмовник пояснив, що РФ виставляє на переговорах неприйнятні умови, тому ситуацію можна переломити тільки прискоренням економічної кризи в Росії.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

"І те пожвавлення санкцій і ринкового тиску, про яке ми говорили на початку - коли "зашморг" затягується саме через санкції та ринковий тиск із боку США - я думаю, точно дасть ефект", - сказав він.

Економіст також переконаний у тому, що самі по собі санкції викликають сумнів у тому, що вони як окремий інструмент працюватимуть бездоганно. На його думку, переможного результату можна досягти, працюючи не тільки над санкціями, а над ринковим тиском і дипломатичними зусиллями.

"За підтримки міжнародних партнерів це цілком реальна стратегія. Питання лише в тактиці, виконавцях та ефективності планування таких дій. Не можна, щоб дипломати, економісти та військові з України та ЄС працювали відокремлено - це має бути єдина злагоджена машина. Я впевнений, що завдання цілком реальні, і немає підстав для негативних прогнозів. Ми можемо переломити ситуацію і рухатися до перемоги, зокрема завдяки фінансово-економічним заходам", - додав Шапран.

Сценарій закінчення війни: думка генерала

Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес поділився думкою, що війна, яку веде Росія проти України, може завершитися одним із кількох - трьох або чотирьох - можливих шляхів розвитку подій.

Він підкреслив, що найнегативніший варіант на сьогоднішній день - це повний крах України, який може статися в разі втрати політичної рішучості та припинення підтримки з боку західних союзників.

Дивіться відео - інтерв'ю Віталія Шапрана:

Раніше у ЗСУ заявили про те, що сумніваються в закінченні війни. На східному фронті немає жодних ознак того, що війна закінчиться найближчим часом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про те, що РФ готує замість закінчення війни. Президент подякував лідерам ЄС і президенту США Дональду Трампу за допомогу в завершенні війни.

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Про персону: Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

війна Росії та України Віталій Шапран
Третій армійський корпус Білецького тримає левову частку фронту, – Василь Малюк

