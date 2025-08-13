РФ "наробила достатньо ракет": тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Важливе із заяв Шапрана:
- Країна-агресор РФ може ще продовжувати війну
- Ефективними будуть операції в тилу зі знищення військових об'єктів РФ
Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран прокоментував питання про те, скільки часу країна-агресор РФ може ще продовжувати війну.
"Запас у них є до кінця року. Вони вважають, що наробили достатньо ракет тощо. Але змінюється інтенсивність бойових дій, і є певна злагоджена робота нашого ГУР, СБУ та інших підрозділів, які регулярно проводять операції", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт вважає, що основна проблема військового бюджету РФ у тому, що з 17 трильйонів рублів тільки близько 3-4 трильйонів ідуть на виплати, а решта - це поповнення арсеналу.
"Тому чим ефективнішими будуть такі операції в тилу ворога зі знищення військових об'єктів, тим швидше в них закінчаться кошти і тим швидше вони підуть на більш прийнятні для України умови", - каже він.
Співрозмовник пояснив, що РФ виставляє на переговорах неприйнятні умови, тому ситуацію можна переломити тільки прискоренням економічної кризи в Росії.
"І те пожвавлення санкцій і ринкового тиску, про яке ми говорили на початку - коли "зашморг" затягується саме через санкції та ринковий тиск із боку США - я думаю, точно дасть ефект", - сказав він.
Економіст також переконаний у тому, що самі по собі санкції викликають сумнів у тому, що вони як окремий інструмент працюватимуть бездоганно. На його думку, переможного результату можна досягти, працюючи не тільки над санкціями, а над ринковим тиском і дипломатичними зусиллями.
"За підтримки міжнародних партнерів це цілком реальна стратегія. Питання лише в тактиці, виконавцях та ефективності планування таких дій. Не можна, щоб дипломати, економісти та військові з України та ЄС працювали відокремлено - це має бути єдина злагоджена машина. Я впевнений, що завдання цілком реальні, і немає підстав для негативних прогнозів. Ми можемо переломити ситуацію і рухатися до перемоги, зокрема завдяки фінансово-економічним заходам", - додав Шапран.
Сценарій закінчення війни: думка генерала
Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес поділився думкою, що війна, яку веде Росія проти України, може завершитися одним із кількох - трьох або чотирьох - можливих шляхів розвитку подій.
Він підкреслив, що найнегативніший варіант на сьогоднішній день - це повний крах України, який може статися в разі втрати політичної рішучості та припинення підтримки з боку західних союзників.
Дивіться відео - інтерв'ю Віталія Шапрана:
Закінчення війни в Україні - новини за темою
Раніше у ЗСУ заявили про те, що сумніваються в закінченні війни. На східному фронті немає жодних ознак того, що війна закінчиться найближчим часом.
Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про те, що РФ готує замість закінчення війни. Президент подякував лідерам ЄС і президенту США Дональду Трампу за допомогу в завершенні війни.
Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.
Інші новини:
- "Жест доброї волі" на Алясці - що готують Путін і Трамп і чого чекати Україні
- Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT
- Переговори на Алясці: радник Трампа назвав три ключові інструменти впливу на Путіна
Про персону: Віталій Шапран
Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.
У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.
У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.
З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред