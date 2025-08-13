Україна готова обговорювати питання територій — чи буде вихід з Донбасу

Зеленський узгодив із європейськими лідерами та США п’ять ключових принципів можливих переговорів з РФ, наголосивши на необхідності гарантій безпеки.

https://glavred.net/war/ukraina-gotova-obsuzhdat-territorii-no-est-uslovie-o-chem-udalos-dogovoritsya-s-trampom-10689530.html Посилання скопійоване

Україна готова обговорювати територіальні питання - чи буде вихід з Донбасу / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Про які 5 принципів для переговорів з РФ вдалось домовитись

Чи вийдуть ЗСУ з Донбасу

Що сказав Трамп про гарантії безпеки для України

Сьогодні, 13 серпня, за два дні до саміту між президентами США та Росії, Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, президент України Володимир Зеленський вирушив до Берліна. Там він долучився до відеоконференції із лідерами Європи та Трампом, аби напередодні ключового заходу зміцнити позиції України й уникнути двосторонніх домовленостей, що обходили б інтереси України.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за підсумками переговорів.

відео дня

Канцлер Німеччини повідомив, що президент США Дональд Трамп планує у п’ятницю в Анкориджі зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

"В Анкориджі можуть бути прийняті важливі рішення. Ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб спрямувати цю зустріч у правильному напрямку".

За словами Мерца, він бажає, щоб "американський президент Дональд Трамп у п’ятницю мав успіх" і що для цього залучено партнерів з ЄС, України та США.

Про що говорили з Трампом

Мерц наголосив, що перед зустріччю на Алясці відбулися інтенсивні переговори з лідерами Франції, Великої Британії, Польщі, Фінляндії, Італії, а також з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою та генсеком НАТО Марком Рютте.

"Володимир Зеленський також був присутній у цих розмовах… Після цієї зустрічі ми продовжуємо консультації під керівництвом президента Макрона та прем’єр-міністра Стармера у колі коаліції охочих", - зазначив він.

Мерц підкреслив, що мова йде про "фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки" та про те, "якої мети можна досягти".

/ Фото: скріншот

Принципи можливих переговорів

Мерц окреслив кілька ключових умов, на яких Україна готова вести перемовини:

за столом переговорів має бути Київ,

початок діалогу можливий лише після перемир’я,

Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною точкою є лінія фронту,

юридичне визнання окупованих територій не розглядається,

потрібні надійні гарантії безпеки для України.

"Ми побажали Трампу всього найкращого і домовилися, що після зустрічі з Путіним він поінформує Зеленського та європейських лідерів", - сказав Мерц.

Фрідріх Мерц / Фото: УНІАН

Підсумовуючи, Мерц висловив обережний оптимізм.

"Є надія на зрушення, є надія на мир в Україні. Ми в Європі згуртовані, і я роблю все, щоб використати будь-який шанс на дипломатичному рівні, щоб закінчити цю жахливу війну", - резюмував він.

4 формати переговорів у Берліні

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем подякував за запрошення та розповів про чотири ключові формати спілкування у Берліні.

"Перша – це наш двосторонній трек… Ми дуже вдячні Німеччині за великий вклад у посилення нашої держави, зокрема протиповітряної оборони, і допомогу з початку цієї війни", - вказує він.

За його словами, другий рівень роботи стосувався європейських лідерів, третій — розмови з президентом США, а завершився день у форматі Coalition of Willing (Коаліції охочих) — коаліції країн, що працюють над безпековою інфраструктурою для України.

Що сказав Зеленський про переговори з Трампом

Зеленський підкреслив, що упродовж останнього тижня відбулися десятки інтенсивних комунікацій.

"Ми говорили з президентом Трампом, президентом фон дер Ляєн, президентом Франції Мануелем Макроном, головою уряду Італії Джорджією Мелоні, президентом Польщі. Ці розмови тривали між усіма європейськими лідерами, між Європою та США, а також із представниками інших частин світу, які прагнуть лише одного — миру в Україні та в Європі", - додав Зеленський.

Дональд Трамп / Фото: скріншот

Перед бесідою з президентом США відбулася координаційна розмова, під час якої було узгоджено п’ять принципів перемовин, озвучених Мерцем.

Зеленський наголосив, що все, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною.

"Має бути припинення вогню. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясці, потрібно посилювати тиск. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали", - додав він.

"Путін блефує"

Глава держави поінформував партнерів про ситуацію на фронті.

"Путін блефує. Він старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну… Так, у Росії більше зброї, але й у три рази більше втрат", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що кремлівський лідер хоче окупації України, а не миру, і його неможливо обманути.

Зеленський про санкції

Президент закликав зберігати та посилювати санкційний тиск.

"Санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Потрібен подальший тиск — не лише американські, але й європейські санкції. Наш союз партнерів дійсно може зупинити війну Путіна", - наголосив він.

Він повідомив, що після зустрічі на Алясці планує знову обговорити з президентом США можливі результати та визначити подальші спільні кроки.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Яка головна тема переговорів на Алясці

Володимир Зеленський та українські союзники очікують, що на зустрічі в Алясці між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним ключовим питанням стане негайне припинення вогню.

"Ми говорили про зустріч на Алясці і сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент США. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть і визначимо наступні наші кроки", - вказує він.

Аляска / Інфографіка: Главред

Президент наголошує, що всі рішення, які стосуються України, мають ухвалюватися лише за її участі, а переговори повинні відбуватися у тристоронньому форматі з акцентом на перемир’я та гарантії безпеки.

Він підкреслює, що у разі відмови Росії від перемир’я на цій зустрічі необхідно посилити безпекові гарантії.

Чи виведе Україна війська з Донбасу

Позиція глави держави щодо присутності України на Донбасі залишається незмінною, а питання територіальної цілісності, за його словами, не можуть вирішуватися без урахування волі українського народу та положень Конституції.

"Щодо моєї позиції — вона не змінилась, тому що вона має фундамент Конституції України. Допоки Конституція держави незмінна, не може бути зміни позиції гаранта цієї Конституції", — сказав Зеленський.

/ 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Що сказав Трамп про гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп виступає за надання Україні надійних гарантій безпеки та готовий долучитися до їх забезпечення.

"Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь", - зазначив Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи цю тему, підкреслив, що Україна повинна мати потужні збройні сили. Водночас він уточнив, що детальне обговорення гарантій безпеки під час сьогоднішньої відеоконференції не відбулося.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред