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"Усе можливо": у Парижі оцінили ймовірність перекидання військ в Україну

Олексій Тесля
30 березня 2024, 18:33
До перемоги нічого не можна виключати, наголосила Яель Браун-Піве.
Браун-Піва
Яель Браун-Піве висловилася щодо відправки військ в Україну / Колаж: Главред, Фото: Facebook/CharlesAbbatucciPhotography, Facebook/YaelBraunPivet

Голова Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве прокоментувала питання ймовірності відправки військ союзників в Україну.

Парламент Франції вважає можливим варіант із відправленням своїх військ в Україну, повідомляє "Ми-Україна".

При цьому глава французького парламенту сказала про те, що заявлена президентом Еммануелем Макроном можливість відправки військ в Україну не виключена.

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"У своїй заяві президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. У тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і буде демонструвати до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція досить зрозуміла", - додала Браун-Піве.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

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