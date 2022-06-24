Ворог намагається знищити західну зброю в Україні, але не може влучити -Reuters

Росіяни намагаються вдарити по Західній зброї / Колаж Reuters, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються завдати ракетних ударів по західній зброї, яка надходить в Україну, але поки їм це не вдається, повідомляє The Guardian.

"Росія намагається, але не може націлитися на Західну зброю, що надходить в Україну, включаючи системи більшої дальності, які, як сподівається Київ, будуть мати вирішальне значення на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Таку інформацію агентству Reuters надав чиновник міністерства оборони США.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії 22 червня заявили, що на Донбасі тривають запеклі бої. Окупаційна армія РФ намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Як вважають британські фахівці, росіяни збираються кинути в бій велику кількість додаткових резервів.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська Росії намагаються просунутися в напрямку Бахмута Донецької області та встановити контроль над Сєвєродонецьком в Луганській області.

В Американському інституті вивчення війни припускають, що війська РФ найближчими днями можуть захопити Лисичанськ. Як вважають аналітики, ЗСУ на сході країни скоротили повітряні операції через роботу ППО окупантів. Втім, повітряні сили української армії успішно б'ють по позиціях окупантів на Херсонщині.

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