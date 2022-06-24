У Пентагоні вважають, що важка зброя навряд чи переламає війну на користь України - CNN / Вікіпедія, pixabay

Американська розвідка вважає, що важка зброя, яку Пентагон передає ЗСУ, навряд чи кардинально змінить ситуацію на фронтах україно-російської війни. Таке повідомлення опублікував американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела.

Аналітики Пентагону кажуть, що російські окупанти проаналізували помилки, які вони допустили на ранніх етапах свого повномасштабного вторгнення. Тепер же росіяни нібито налагодили зв'язок між повітряними і наземними атаками, а також логістику в зоні боїв.

"США не очікують, що нові системи озброєння, нещодавно поставлені українським силам, включаючи систему залпового вогню HIMARS, негайно змінять ситуацію на полі бою", ‒ кажуть джерела журналістів.

Також є проблема в обмеженій дальності дії реактивних систем залпового вогню і в недостатній кількості ракет, які Пентагон передав ЗСУ. Крім того, CNN стверджує, що російська армія вже встигла знищити частину техніки, яку передали українській армії країнам Заходу ‒ зокрема, гаубиці M777.

Далі - американська розвідка прогнозує, що незабаром підуть великі втрати особового складу і техніки з обох сторін.

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Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії 22 червня заявили, що на Донбасі тривають запеклі бої. Окупаційна армія РФ намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Як вважають британські фахівці, росіяни збираються кинути в бій велику кількість додаткових резервів.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська Росії намагаються просунутися в напрямку Бахмута Донецької області та встановити контроль над Сєвєродонецьком в Луганській області.

В Американському інституті вивчення війни припускають, що війська РФ найближчими днями можуть захопити Лисичанськ. Як вважають аналітики, ЗСУ на сході країни скоротили повітряні операції через роботу ППО окупантів. Втім, повітряні сили української армії успішно б'ють по позиціях окупантів на Херсонщині.

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