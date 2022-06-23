Бійці ЗСУ захопили БМД-4 військ РФ і битимуть по окупантах їх же зброєю

Російська БМД-4 "надійшла" на озброєння армії України / Вікіпедія

Збройні сили України захопили бойову машину десанту військ Росії. Причому техніка дісталася українським військовим з повним бойовим комплектом.

У Мережі опубліковано відео, як бійці сил оборони України придбали ворожу БМД-4, яка дісталася нашим військовим з повним боєкомплектом.

На кадрах бійці показали, як виглядає російська бронетехніка всередині. Там виявилися снаряди і речі її власників.

"Знову віджата техніка у окупантів. Цього разу це БМД-4. Ще й з повним боєкомплектом", - підкреслили бійці ЗСУ.

Війна Росії проти України

У розвідці Великобританії 22 червня розповіли про те, що на Донбасі продовжують йти запеклі бойові дії. Російські війська намагаються охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі і Попасну на півдні. Як стверджують британські фахівці, вони збираються кинути в бій велику кількість додаткових резервів.читайте такожАрмія України битиме війська РФ у хвіст і в гриву, якщо Захід швидко дасть зброю – генерал ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що Росія здійснює спроби просування в напрямку Бахмута Донецької області та встановлення контролю над Сєвєродонецьком на Луганщині.

У американському Інституті вивчення війни вважають, що війська Росії найближчими днями можуть спробувати захопити місто Лисичанськ. На думку аналітиків, армія України на сході країни скоротила проведення своїх повітряних операцій через роботу ППО загарбників. Однак повітряні сили української армії успішно завдають ударів по позиціях окупантів у Херсонській області.

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