Білорусь може дати РФ зброю і техніку для атаки на Україну - Генштаб

Техніка російських окупантів / Reuters

Білорусь продовжує надавати свої ресурси для допомоги Росії в агресії проти України, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Як підкреслив він на брифінгу в медіацентрі Україна – Укрінформ, під приводом проведення занять, тренувань, збірних заходів на базах зберігання озброєння військової техніки зараз проводиться обслуговування і зняття даної техніки зі зберігання.

"Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні, військовій техніці, а також дещо кращий стан і умови зберігання деякої техніки на складах збройних сил Білорусі, не виключається те, що наш сусід надасть озброєння і військову техніку зазначену для російського агресора, і дана техніка в подальшому може бути переміщена на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника", - сказав представник Міноборони.

Громов додав, що на території Білорусі знаходяться спеціальні підрозділи російських силових структур, а також приватних військових компаній. У Генштабі не виключають, що "з метою підготовки диверсійно-розвідувальних груп противника".

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Україні ставлять перед собою завдання захоплення чотирьох українських міст.

Загарбники РФ постараються найближчим часом захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ.

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