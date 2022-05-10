Вперше в історії: штат США визнав регіон України побратимом

Американський штат визнав регіон України побратимом

Побратимом Хмельницьку область визнав один із американських штатів - Міссісіпі. Про рішення заокеанських партнерів оголосив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegam-каналі

Голова Хмельницької обласної Військової адміністрації поділився унікальною новиною. Американський штат вперше в історії обрав українську область побратимом.

"Штат Міссісіпі визнав нашу область областю-побратимом. Це вперше в історії штат США ухвалив таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області і нашої країни в такий складний час", – заявив Гамалій.

Міссісіпі розташований на півдні США. Штатом з центром у Джексоні керує губернатор-республіканець Тейт Рівз.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв раніше заявив, що Росія в рамках другої фази своєї так званої "спецоперації" має намір захопити всі райони Донецької та Луганської областей, південні регіони України і створити коридор в окупований Крим.

В Американському інституті вивчення війни заявили, що сили оборони України проводять контрнаступні дії вздовж широкої дуги в Харківській області.

Тактичний наступ на північному сході регіону спрацював. Українська армія може відкинути ворожі війська далі від міста і закласти фундамент для подальшої повномасштабної військової операції.

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