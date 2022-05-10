Путін має намір запровадити воєнний стан в Росії - розвідка США

Володимир Путін / УНІАН, Reuters

Президент Росії Володимир Путін має намір на тлі безуспішної "спецоперації" в Україні, оголосити воєнний стан в РФ.

Як повідомляє глава Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу в Сенаті, Путін має намір розв'язати війну на окупованій території Молдови, передає AFP News Agency.

За словами Хейнс, Путін вирішив розширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров'я.

У той же час вона не уточнила, чи має на даний момент РФ потенціал для виконання такої примхи Путіна.

Крім того, розвідка США дізналася, що російський лідер планує вести тривалу війну в регіоні, сподіваючись, що США і Європа "втратять рішучість" у протидії такій агресії.

Хейнс додала, що Путін може запровадити воєнний стан в Росії з метою мобілізувати сили в протистоянні проти України.

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Війна Росії проти України

Заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв раніше заявив, що Росія в рамках другої фази своєї так званої "спецоперації" має намір захопити всі райони Донецької та Луганської областей, південні регіони України і створити коридор в окупований Крим.

В Американському інституті вивчення війни заявили, що сили оборони України проводять контрнаступні дії вздовж широкої дуги в Харківській області. Тактичний наступ на північному сході регіону спрацював. Українська армія може відкинути ворожі війська далі від міста і закласти фундамент для подальшої повномасштабної військової операції.

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