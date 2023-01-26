Повернення Криму і крах режиму Путіна: на Заході дали оцінку новим можливостям України

Реалізація сценарію звільнення Кримського півострову залежить від готовності Штатів надати Україні далекобійні сняряди, пишуть журналісти видання The Hill.

Перспективи Путіна в Росії залежать від здатності Москви утримати окупований Крим - ЗМІ / Колаж УНІАН

Танки, які Захід надасть Україні, погіршать ситуацію для окупаційних військ Росії в Криму, але такого кроку недостатньо. Все залежить, перш за все, від готовності США поставити Києву далекобійні снаряди. Успішність директора Кремля Володимира Путіна на посаді президента РФ безпосередньо залежить від того, чи зможе Москва утримати Кримський півострів. У Білому домі вважають, що якщо ЗСУ вдасться відвоювати Крим, Україна серйозно посилить свої позиції на майбутніх перемовинах.

У матеріалі американського видання The Hill йдеться про те, що західні танки зроблять ще більш небезпечним становище для російських окупантів у Криму. Однак для звільнення півострова цього недостатньо - питання деокупації залежить, в першу чергу, від готовності Вашингтона відправити Києву далекобійні снаряди.

Також наголошується, що позиції Путіна як президента агресора РФ безпосередньо залежать від того, чи зможе він утримувати контроль над захопленим Кримом.

"Маючи ракети ATACMS або ударні дрони Grey Eagle, Україна могла б успішно атакувати бази окупантів у Севастополі або логістичний хаб у Джанкої. Надані Заходом танки, звичайно, посилять небезпеку для російських військ на півострові, але ключовими поки не є. Успішність Володимира Путіна як президента Росії, безпосередньо залежить від того, чи буде він контролювати Крим", - зазначено в статті.

Журналісти додали, що західний світ довго зволікав з наданням Києву озброєнь, які могли б становити загрозу для окупантів на Кримському півострові. Тепер в адміністрації Байдена дотримуються точки зору, згідно з якою якщо Україні вдасться відвоювати Крим, Київ значно поліпшить свою позицію на майбутніх перемовинах з Москвою.

"Однак останнім часом в Білому домі схиляються до того, що карту Криму можна успішно розіграти на потенційних мирних перемовинах з Кремлем. Мовляв, якщо в України буде достатньо коштів, щоб відвоювати півострів, це істотно поліпшить її позиції на перемовинах", - підкреслюється в матеріалі.

Повернення Криму в Україну

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов раніше зробив прогноз про те, що масштабний наступ ЗСУ можливий вже в березні. Українські сили оборони звільнятимуть свої території від Криму до Донбасу. Російські окупанти повинні зазнати остаточної поразки.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що існує два базових сценарії повернення окупованого Криму. Перший передбачає відсторонення Путіна від влади і виведення російських військ з Кримського півострова. Другий – військову операцію ЗСУ.

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що Україна може звільнити захоплений Росією Крим до кінця літа. Втім, це залежить від постачань Києву необхідних озброєнь і далекобійних ракет.

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Загроза наступу Росії на Україну: