"Через місяць-два РФ почне свої активні дії": Данілов попередив про потужний наступ росіян

Секретар РНБО попередив українців, що країна-агресорка Росія готує нові інформаційні операції проти України.

Данілов попередив про потужний наступ росіян на Україну / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські окупаційні війська готуються до потужного наступу на Україну. Він підкреслив, що активні дії росіян розпочнуться через одни-два місяці.

"У росіян зараз відбувається максимальна концентрація, вони готуються до наступу. Для нас це не є несподіванкою. Ми розуміємо, що через місяць-півтора-два вони будуть починати активні дії, будуть задіяні всі максимальні ресурси, які є на території Росії", - сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО також попередив українців, що країна-агресорка Росія готує нові інформаційні операції проти України та вербує громадян, переважно у Харківській області.

"5-те управління ФСБ продовжує працювати на території України, намагаються залучити кримінальних авторитетів, особливо із Харківської області. Ми все це відслідковуємо, і я хочу звернутись до цих молодих людей, які перебувають в ОАЕ: хлопці, коли ви повернетесь на батьківщину, ви всі будете сидіти за ґратами. Треба захищати країну, а не бавитись з ФСБ", - наголосив Данілов.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України. За його словами, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, країна-агресорка РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований. Проте не можна відкидати варіанту, що російські окупанти у будь-який день можуть почати масштабні переміщення, і тоді через чотири тижні після цього може суттєво змінитися ситуація на полі бою, каже Селезньов.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

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