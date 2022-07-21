Арестович озвучив новий прогноз про хід війни Росії проти України

Арестович / УНІАН , sprotyv.info

Росія в війні проти України втрачає піхоту і військову техніку.

Як сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, вже через місяць-півтора наступальні можливості росіян будуть вичерпані.

"Я думаю, що через місяць-півтора тема буде закінчена. Вони втратять можливість наступати. І це мова йде про ситуацію на сході України, тому що в інших напрямках вони вже не наступають, а тільки намагаються стріляти", - сказав Арестович.

Раніше повідомляли, що 14 липня війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ із захопленого Херсон. Для цього вони зміцнюють Антонівський міст. Варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.

Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту.

"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Зараз там потужний вибух", - сказав Хлань.

Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ в Херсонській області.

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